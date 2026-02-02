https://1prime.ru/20260202/moskvichi-867125495.html

Москвичи с началом морозов стали чаще обращаться в автосервисы

Москвичи с началом морозов стали чаще обращаться в автосервисы

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Снегопады в столичном регионе и дальнейшее резкое похолодание стали причиной поломок автомобилей у большого числа москвичей, резкий рост числа обращений в автосервисы пришелся на 31 января - почти в 1,5 раза, рассказали РИА Новости в международной сети автосервисов Fit Service. "Из‑за погодных аномалий почти всегда фиксируются всплески спроса на услуги автосервисов. Из-за московских снегопадов, а после – морозов, конечно многие автомобили пострадали... По данным нашего аналитического центра, резкий рост числа визитов в Москве и области пришёлся на 31 января: +9% год к году и +45% к предыдущему дню", - говорится в сообщении. Также, по данным сервиса, в конце месяца наблюдался рост числа обращений в колл-центр - на 8% к предыдущей неделе. Эксперты компании отмечают, что среди наиболее частых причин обращения столичных автолюбителей значатся диагностика ходовой части, замена масла и свечей зажигания, а также устранение проблем с электроникой и обновление охлаждающей жидкости. В сервисе подчеркнули, что именно эти узлы автомобиля сильнее всего подвержены влиянию морозов. "Чаще всего в мороз страдают не обслуженные вовремя автомобили – это машины с пропущенными ТО, старыми неисправностями и изношенными узлами, которые в сильный минус просто не выдерживают нагрузки. В группе риска - авто с аккумуляторами, которые давно следовало заменить, а также с трещинами и подтеками в элементах ходовой, где ремонт откладывали до последнего", - подытожили в Fit Service.

