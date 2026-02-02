Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Охранник выиграл в лотерею 60 миллионов рублей после странного сна - 02.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260202/ohrannik-867110174.html
Охранник выиграл в лотерею 60 миллионов рублей после странного сна
Охранник выиграл в лотерею 60 миллионов рублей после странного сна - 02.02.2026, ПРАЙМ
Охранник выиграл в лотерею 60 миллионов рублей после странного сна
Охранник из Свердловской области выиграл в лотерею 60 миллионов рублей после того, как его жене приснился сон про белых кур, что предвещает успех в делах,... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T07:26+0300
2026-02-02T07:32+0300
свердловская область
алтай
столото
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867110174.jpg?1770006722
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Охранник из Свердловской области выиграл в лотерею 60 миллионов рублей после того, как его жене приснился сон про белых кур, что предвещает успех в делах, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото". "Охранник из Свердловской области Марат Харисов выиграл суперприз 60 104 286 рублей. Для билета, который оказался счастливым, он самостоятельно составил числовую комбинацию, опираясь на числа, которые ранее уже приносили ему удачу", - сказали в компании. "Я выписал числа, которые угадывал в предыдущих тиражах, и составил из них комбинацию. И именно билет с этой комбинацией выиграл", - прокомментировал сам победитель. К многомиллионной победе его привели девять угаданных чисел: в первом поле билета - 1, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 17, и число 4 - во втором. "Предшествовал победе сон жены Марата Гаптелбаровича: примерно за месяц до выигрыша ей приснились белые куры, что предвещает успех в делах. После этого супруга верила и говорила Марату Гаптелбаровичу, что в их семье обязательно будет крупный выигрыш в лотерею", - указали в "Столото". Победитель сейчас на пенсии. В лотереях мужчина участвует вместе с супругой - это семейное увлечение появилось восемь лет назад, когда жена впервые купила билет на кассе продуктового магазина. Победитель планирует потратить выигрыш на давнюю мечту - отправиться с супругой в путешествие по Алтаю.
свердловская область
алтай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
свердловская область, алтай, столото
Свердловская область, АЛТАЙ, Столото
07:26 02.02.2026 (обновлено: 07:32 02.02.2026)
 
Охранник выиграл в лотерею 60 миллионов рублей после странного сна

Охранник выиграл 60 миллионов рублей, купив лотерейный билет после сна про белых кур

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Охранник из Свердловской области выиграл в лотерею 60 миллионов рублей после того, как его жене приснился сон про белых кур, что предвещает успех в делах, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"Охранник из Свердловской области Марат Харисов выиграл суперприз 60 104 286 рублей. Для билета, который оказался счастливым, он самостоятельно составил числовую комбинацию, опираясь на числа, которые ранее уже приносили ему удачу", - сказали в компании.
"Я выписал числа, которые угадывал в предыдущих тиражах, и составил из них комбинацию. И именно билет с этой комбинацией выиграл", - прокомментировал сам победитель.
К многомиллионной победе его привели девять угаданных чисел: в первом поле билета - 1, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 17, и число 4 - во втором.
"Предшествовал победе сон жены Марата Гаптелбаровича: примерно за месяц до выигрыша ей приснились белые куры, что предвещает успех в делах. После этого супруга верила и говорила Марату Гаптелбаровичу, что в их семье обязательно будет крупный выигрыш в лотерею", - указали в "Столото".
Победитель сейчас на пенсии. В лотереях мужчина участвует вместе с супругой - это семейное увлечение появилось восемь лет назад, когда жена впервые купила билет на кассе продуктового магазина. Победитель планирует потратить выигрыш на давнюю мечту - отправиться с супругой в путешествие по Алтаю.
 
Свердловская областьАЛТАЙСтолото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала