https://1prime.ru/20260202/ohrannik-867110174.html

Охранник выиграл в лотерею 60 миллионов рублей после странного сна

Охранник выиграл в лотерею 60 миллионов рублей после странного сна - 02.02.2026, ПРАЙМ

Охранник выиграл в лотерею 60 миллионов рублей после странного сна

Охранник из Свердловской области выиграл в лотерею 60 миллионов рублей после того, как его жене приснился сон про белых кур, что предвещает успех в делах,... | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T07:26+0300

2026-02-02T07:26+0300

2026-02-02T07:32+0300

свердловская область

алтай

столото

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867110174.jpg?1770006722

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Охранник из Свердловской области выиграл в лотерею 60 миллионов рублей после того, как его жене приснился сон про белых кур, что предвещает успех в делах, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото". "Охранник из Свердловской области Марат Харисов выиграл суперприз 60 104 286 рублей. Для билета, который оказался счастливым, он самостоятельно составил числовую комбинацию, опираясь на числа, которые ранее уже приносили ему удачу", - сказали в компании. "Я выписал числа, которые угадывал в предыдущих тиражах, и составил из них комбинацию. И именно билет с этой комбинацией выиграл", - прокомментировал сам победитель. К многомиллионной победе его привели девять угаданных чисел: в первом поле билета - 1, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 17, и число 4 - во втором. "Предшествовал победе сон жены Марата Гаптелбаровича: примерно за месяц до выигрыша ей приснились белые куры, что предвещает успех в делах. После этого супруга верила и говорила Марату Гаптелбаровичу, что в их семье обязательно будет крупный выигрыш в лотерею", - указали в "Столото". Победитель сейчас на пенсии. В лотереях мужчина участвует вместе с супругой - это семейное увлечение появилось восемь лет назад, когда жена впервые купила билет на кассе продуктового магазина. Победитель планирует потратить выигрыш на давнюю мечту - отправиться с супругой в путешествие по Алтаю.

свердловская область

алтай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

свердловская область, алтай, столото