"Новые люди" предложили ограничить повышение ОСАГО - 02.02.2026
"Новые люди" предложили ограничить повышение ОСАГО
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ограничить повышение ОСАГО, установив, что оно не может превышать рост средней зарплаты в регионе. Обращение с соответствующим предложением было направлено председателю Центрального банка Российской Федерации Эльвире Набиулинной. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаем законодательно скорректировать правило изменения территориальных коэффициентов ОСАГО, установив, что темпы повышения тарифов не могут превышать рост средней заработной платы по данным Росстата за предыдущий год", - сказано в документе. В документе отмечается, что сложившаяся методика корректировки территориального коэффициента нуждается в пересмотре. По словам депутатов, вынужденное перекладывание убытков от мошенников на всех граждан противоречит принципам социальной справедливости, а правовая ответственность за выявление мошенничества должна лежать в первую очередь на страховых компаниях и правоохранительных органах, а не на всех автовладельцах. Принятие данной инициативы, по мнению авторов, позволит исключить случаи резкого, двукратного и более, увеличения страховки в масштабах региона.
17:23 02.02.2026
 
"Новые люди" предложили ограничить повышение ОСАГО

"Новые люди" предложили ограничить повышение ОСАГО ростом средней зарплаты в регионе

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ограничить повышение ОСАГО, установив, что оно не может превышать рост средней зарплаты в регионе.
Обращение с соответствующим предложением было направлено председателю Центрального банка Российской Федерации Эльвире Набиулинной. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем законодательно скорректировать правило изменения территориальных коэффициентов ОСАГО, установив, что темпы повышения тарифов не могут превышать рост средней заработной платы по данным Росстата за предыдущий год", - сказано в документе.
В документе отмечается, что сложившаяся методика корректировки территориального коэффициента нуждается в пересмотре. По словам депутатов, вынужденное перекладывание убытков от мошенников на всех граждан противоречит принципам социальной справедливости, а правовая ответственность за выявление мошенничества должна лежать в первую очередь на страховых компаниях и правоохранительных органах, а не на всех автовладельцах.
Принятие данной инициативы, по мнению авторов, позволит исключить случаи резкого, двукратного и более, увеличения страховки в масштабах региона.
 
