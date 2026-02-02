Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
02.02.2026
Ощадбанк Украины начал предлагать кредиты на покупку энергооборудования
Ощадбанк Украины начал предлагать кредиты на покупку энергооборудования
финансы
украина
денис шмыгаль
виталий кличко
ощадбанк
МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Государственный Ощадбанк Украины начал предлагать кредитные программы для покупки энергетического оборудования на фоне масштабного кризиса в энергосистеме страны, выяснил корреспондент РИА Новости. Одна из программ, "Моя энергонезависимость", формально предлагает ставку 0%, но имеет жёсткие ограничения. Кредит доступен лишь для владельцев частных домов и может быть использован только на покупку оборудования для альтернативной энергии — солнечных панелей или ветровых установок. Традиционные генераторы, котлы и резервуары, наиболее востребованные в условиях частых отключений, по этой программе купить невозможно. Вторая программа, "Зелёная энергия", выдаётся уже под высокий процент, до 19,5% годовых. Это собственная программа банка без государственной компенсации процентов, но с более широким перечнем оборудования: солнечные панели, тепловые насосы, солнечные батареи и аккумуляторы, ветровые станции и генераторы, а также дополнительное оборудование. Также есть программа кредитования "Моя новая энергия", которую Ощадбанк реализует совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). По ней возможно приобретение и установка гибридной системы электропитания (солнечные панели + литий-железо-фосфатные аккумуляторы). Оборудование должно быть из утвержденного списка Green Technology Selector (GTS). Процентная ставка указана от 21,1% годовых, однако реальная годовая процентная ставка — 57,19%. Схожие кредитные программы для покупки энергетического оборудования предлагают многие украинские банки: À-банк, Укргазбанк и Приват. В субботу украинские СМИ сообщили, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме. Киевский мэр Виталий Кличко уже несколько раз за январь призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе.
финансы, украина, денис шмыгаль, виталий кличко, ощадбанк
Финансы, УКРАИНА, Денис Шмыгаль, Виталий Кличко, Ощадбанк
02:45 02.02.2026
 
Ощадбанк Украины начал предлагать кредиты на покупку энергооборудования

Ощадбанк Украины начал предлагать кредиты на покупку энергооборудования

МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Государственный Ощадбанк Украины начал предлагать кредитные программы для покупки энергетического оборудования на фоне масштабного кризиса в энергосистеме страны, выяснил корреспондент РИА Новости.
Одна из программ, "Моя энергонезависимость", формально предлагает ставку 0%, но имеет жёсткие ограничения. Кредит доступен лишь для владельцев частных домов и может быть использован только на покупку оборудования для альтернативной энергии — солнечных панелей или ветровых установок. Традиционные генераторы, котлы и резервуары, наиболее востребованные в условиях частых отключений, по этой программе купить невозможно.
Вторая программа, "Зелёная энергия", выдаётся уже под высокий процент, до 19,5% годовых. Это собственная программа банка без государственной компенсации процентов, но с более широким перечнем оборудования: солнечные панели, тепловые насосы, солнечные батареи и аккумуляторы, ветровые станции и генераторы, а также дополнительное оборудование.
Также есть программа кредитования "Моя новая энергия", которую Ощадбанк реализует совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). По ней возможно приобретение и установка гибридной системы электропитания (солнечные панели + литий-железо-фосфатные аккумуляторы). Оборудование должно быть из утвержденного списка Green Technology Selector (GTS). Процентная ставка указана от 21,1% годовых, однако реальная годовая процентная ставка — 57,19%.
Схожие кредитные программы для покупки энергетического оборудования предлагают многие украинские банки: À-банк, Укргазбанк и Приват.
В субботу украинские СМИ сообщили, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме.
Киевский мэр Виталий Кличко уже несколько раз за январь призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе.
 
