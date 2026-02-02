https://1prime.ru/20260202/overchuk-867120287.html

Оверчук рассказал о преимуществах для "товаров Союзного государства"

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Продукция со знаком "товар Союзного государства" получит лучшие возможности для оборота на рынке России и Белоруссии, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания совета министров Союзного государства. "Заслушан доклад о "товаре Союзного государства". Фактически мы договорились о том, что считать "товаром Союзного государства", какие критерии применяются при определении "товара Союзного государства". Здесь очень важно, что "товары Союзного государства" будут иметь лучшие возможности для оборота на нашем большом общем рынке наших стран", - сказал Оверчук. В понедельник в Москве прошло заседание совета министров Союзного государства с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Белоруссии Александра Турчина. Стороны рассмотрели вопросы российско-белорусского сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве.

