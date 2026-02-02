Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Товары Союзного государства" получат доступ к госзаказу
россия
рф
москва
белоруссия
алексей оверчук
михаил мишустин
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Продукция со знаком "товар Союзного государства" будет иметь доступ к государственному заказу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания совета министров Союзного государства в Москве. В понедельник в Москве прошло заседание совета министров Союзного государства с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Белоруссии Александра Турчина. В ходе мероприятия был заслушан доклад о "товаре Союзного государства". По словам Оверчука, продукция с таким знаком будет иметь лучшие возможности для оборота на рынке РФ и Белоруссии. "Естественно речь идет о доступе к государственному заказу. Естественно будет знак "товар Союзного государства", который будет сигнализировать потребителям, что это действительно наш товар и он имеет понятное происхождение, и таким образом поддерживать экономику нашего Союзного государства", - пояснил Оверчук.
россия, рф, москва, белоруссия, алексей оверчук, михаил мишустин
РОССИЯ, РФ, МОСКВА, БЕЛОРУССИЯ, Алексей Оверчук, Михаил Мишустин
15:53 02.02.2026
 
Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии . Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Продукция со знаком "товар Союзного государства" будет иметь доступ к государственному заказу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания совета министров Союзного государства в Москве.
В понедельник в Москве прошло заседание совета министров Союзного государства с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Белоруссии Александра Турчина. В ходе мероприятия был заслушан доклад о "товаре Союзного государства". По словам Оверчука, продукция с таким знаком будет иметь лучшие возможности для оборота на рынке РФ и Белоруссии.
"Естественно речь идет о доступе к государственному заказу. Естественно будет знак "товар Союзного государства", который будет сигнализировать потребителям, что это действительно наш товар и он имеет понятное происхождение, и таким образом поддерживать экономику нашего Союзного государства", - пояснил Оверчук.
 
РОССИЯ РФ МОСКВА БЕЛОРУССИЯ Алексей Оверчук Михаил Мишустин
 
 
