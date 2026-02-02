https://1prime.ru/20260202/overchuk-867123231.html
"Товары Союзного государства" получат доступ к госзаказу
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Продукция со знаком "товар Союзного государства" будет иметь доступ к государственному заказу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания совета министров Союзного государства в Москве. В понедельник в Москве прошло заседание совета министров Союзного государства с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Белоруссии Александра Турчина. В ходе мероприятия был заслушан доклад о "товаре Союзного государства". По словам Оверчука, продукция с таким знаком будет иметь лучшие возможности для оборота на рынке РФ и Белоруссии. "Естественно речь идет о доступе к государственному заказу. Естественно будет знак "товар Союзного государства", который будет сигнализировать потребителям, что это действительно наш товар и он имеет понятное происхождение, и таким образом поддерживать экономику нашего Союзного государства", - пояснил Оверчук.
