Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правящая партия Японии заменила санкции на поддержку Украины - 02.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260202/partija-867108264.html
Правящая партия Японии заменила санкции на поддержку Украины
Правящая партия Японии заменила санкции на поддержку Украины - 02.02.2026, ПРАЙМ
Правящая партия Японии заменила санкции на поддержку Украины
Правящая в Японии Либерально-демократическая партия в своей предвыборной программе заменила прямые упоминания "взаимодействия с международным сообществом по... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T05:07+0300
2026-02-02T05:07+0300
экономика
мировая экономика
общество
украина
рф
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867108264.jpg?1769998049
ТОКИО, 2 фев - ПРАЙМ. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия в своей предвыборной программе заменила прямые упоминания "взаимодействия с международным сообществом по санкциям против России и поддержке Украины" общей формулировкой о защите международного порядка на фоне геополитических вызовов. "На фоне того, что геополитическая напряженность стала постоянной, включая наращивание военной мощи Китаем, ядерно-ракетные разработки Северной Кореи и вторжение России на Украину, мы будем хладнокровно и решительно противостоять реальным угрозам и твердо защищать жизнь и имущество граждан, а также территорию, территориальные воды и воздушное пространство страны", - говорится в опубликованных перед намеченными на 8 февраля выборами программных положений, которые изучили РИА Новости. Вместе с этим в программном документе от 2024 года содержались прямые упоминания санкций против РФ и поддержке Украине. Тогда речь шла о недопущении "попыток одностороннего изменения статус-кво силой со стороны гегемонистских государств, таких как Китай и Россия", также упоминалось взаимодействие с G7 в контексте антироссийских санкций и "мощной поддержки Украины". Это уже не первый случай, когда правительство и правящая партия под руководством Санаэ Такаити не использует однозначных формулировок по украинскому вопросу. Так, в ходе пресс-конференции на минувших выходных по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Такаити предпочла ограничиться лишь упоминанием о том, что тема Украины затрагивалась на переговорах. До этого в ходе ее выступлений она неоднократно использовала формулировки о стремлении "достичь прочного и длительного мира на Украине" вместо резких фраз про санкции против России или поддержку Украины.
украина
рф
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, рф, китай
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, РФ, КИТАЙ
05:07 02.02.2026
 
Правящая партия Японии заменила санкции на поддержку Украины

Японская правящая партия заменила санкции против России и поддержку Украины

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТОКИО, 2 фев - ПРАЙМ. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия в своей предвыборной программе заменила прямые упоминания "взаимодействия с международным сообществом по санкциям против России и поддержке Украины" общей формулировкой о защите международного порядка на фоне геополитических вызовов.
"На фоне того, что геополитическая напряженность стала постоянной, включая наращивание военной мощи Китаем, ядерно-ракетные разработки Северной Кореи и вторжение России на Украину, мы будем хладнокровно и решительно противостоять реальным угрозам и твердо защищать жизнь и имущество граждан, а также территорию, территориальные воды и воздушное пространство страны", - говорится в опубликованных перед намеченными на 8 февраля выборами программных положений, которые изучили РИА Новости.
Вместе с этим в программном документе от 2024 года содержались прямые упоминания санкций против РФ и поддержке Украине. Тогда речь шла о недопущении "попыток одностороннего изменения статус-кво силой со стороны гегемонистских государств, таких как Китай и Россия", также упоминалось взаимодействие с G7 в контексте антироссийских санкций и "мощной поддержки Украины".
Это уже не первый случай, когда правительство и правящая партия под руководством Санаэ Такаити не использует однозначных формулировок по украинскому вопросу.
Так, в ходе пресс-конференции на минувших выходных по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Такаити предпочла ограничиться лишь упоминанием о том, что тема Украины затрагивалась на переговорах. До этого в ходе ее выступлений она неоднократно использовала формулировки о стремлении "достичь прочного и длительного мира на Украине" вместо резких фраз про санкции против России или поддержку Украины.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоУКРАИНАРФКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала