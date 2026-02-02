https://1prime.ru/20260202/partija-867108264.html

Правящая партия Японии заменила санкции на поддержку Украины

Правящая партия Японии заменила санкции на поддержку Украины - 02.02.2026, ПРАЙМ

Правящая партия Японии заменила санкции на поддержку Украины

02.02.2026

ТОКИО, 2 фев - ПРАЙМ. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия в своей предвыборной программе заменила прямые упоминания "взаимодействия с международным сообществом по санкциям против России и поддержке Украины" общей формулировкой о защите международного порядка на фоне геополитических вызовов. "На фоне того, что геополитическая напряженность стала постоянной, включая наращивание военной мощи Китаем, ядерно-ракетные разработки Северной Кореи и вторжение России на Украину, мы будем хладнокровно и решительно противостоять реальным угрозам и твердо защищать жизнь и имущество граждан, а также территорию, территориальные воды и воздушное пространство страны", - говорится в опубликованных перед намеченными на 8 февраля выборами программных положений, которые изучили РИА Новости. Вместе с этим в программном документе от 2024 года содержались прямые упоминания санкций против РФ и поддержке Украине. Тогда речь шла о недопущении "попыток одностороннего изменения статус-кво силой со стороны гегемонистских государств, таких как Китай и Россия", также упоминалось взаимодействие с G7 в контексте антироссийских санкций и "мощной поддержки Украины". Это уже не первый случай, когда правительство и правящая партия под руководством Санаэ Такаити не использует однозначных формулировок по украинскому вопросу. Так, в ходе пресс-конференции на минувших выходных по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Такаити предпочла ограничиться лишь упоминанием о том, что тема Украины затрагивалась на переговорах. До этого в ходе ее выступлений она неоднократно использовала формулировки о стремлении "достичь прочного и длительного мира на Украине" вместо резких фраз про санкции против России или поддержку Украины.

