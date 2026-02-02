Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Напуган до смерти": на Западе раскрыли страх Зеленского перед переговорами - 02.02.2026
"Напуган до смерти": на Западе раскрыли страх Зеленского перед переговорами
"Напуган до смерти": на Западе раскрыли страх Зеленского перед переговорами - 02.02.2026, ПРАЙМ
"Напуган до смерти": на Западе раскрыли страх Зеленского перед переговорами
Переговоры с русскими могут стать для Владимира Зеленского критически опасными, так как его жизни угрожают украинские радикалы, которые настаивают на полном... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T07:25+0300
2026-02-02T07:25+0300
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Переговоры с русскими могут стать для Владимира Зеленского критически опасными, так как его жизни угрожают украинские радикалы, которые настаивают на полном отказе от контактов с Москвой, сообщил французский политолог Александр Дель Валль на эфире телеканала CNEWS."Украинские радикальные группы, особенно те, что связаны с "Азовом"*, бывшими членами "Правого сектора"* и другими, сразу после прихода Зеленского были уведомлены о его намерении заключить мир с Россией. Из-за них он до сих пор напуган до смерти. Ему говорят: "если ты будешь вести какие-либо переговоры с русскими, то ты труп". Так что Зеленский не свободный человек. Либо он попадет в тюрьму, либо будет изгнан, либо его убьют. &lt;…&gt; Это ужасно. Именно это имел в виду Трамп, когда сказал, что у Зеленского нет карт", — заявил эксперт.Недавно Зеленский попытался отложить переговоры с русскими на несколько дней. Первоначально двусторонняя встреча представителей Москвы и Киева в Абу-Даби должна была состояться 1 февраля. Однако после отчета украинской делегации лидер киевского правительства объявил о переносе переговоров на 4 и 5 февраля.* Запрещенная в России террористическая организация.
владимир зеленский, москва, мировая экономика, запад, киев, общество
Владимир Зеленский, МОСКВА, Мировая экономика, ЗАПАД, Киев, Общество
"Напуган до смерти": на Западе раскрыли страх Зеленского перед переговорами

Дель Валль: Переговоры с Москвой могут поставить Зеленского под угрозу гибели

МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Переговоры с русскими могут стать для Владимира Зеленского критически опасными, так как его жизни угрожают украинские радикалы, которые настаивают на полном отказе от контактов с Москвой, сообщил французский политолог Александр Дель Валль на эфире телеканала CNEWS.
"Украинские радикальные группы, особенно те, что связаны с "Азовом"*, бывшими членами "Правого сектора"* и другими, сразу после прихода Зеленского были уведомлены о его намерении заключить мир с Россией. Из-за них он до сих пор напуган до смерти. Ему говорят: "если ты будешь вести какие-либо переговоры с русскими, то ты труп". Так что Зеленский не свободный человек. Либо он попадет в тюрьму, либо будет изгнан, либо его убьют. <…> Это ужасно. Именно это имел в виду Трамп, когда сказал, что у Зеленского нет карт", — заявил эксперт.
"Мы не оправимся от этого!" В США рассказали о переговорах с Россией
30 января, 07:08
Недавно Зеленский попытался отложить переговоры с русскими на несколько дней. Первоначально двусторонняя встреча представителей Москвы и Киева в Абу-Даби должна была состояться 1 февраля. Однако после отчета украинской делегации лидер киевского правительства объявил о переносе переговоров на 4 и 5 февраля.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Заголовок открываемого материала