"Напуган до смерти": на Западе раскрыли страх Зеленского перед переговорами

МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Переговоры с русскими могут стать для Владимира Зеленского критически опасными, так как его жизни угрожают украинские радикалы, которые настаивают на полном отказе от контактов с Москвой, сообщил французский политолог Александр Дель Валль на эфире телеканала CNEWS."Украинские радикальные группы, особенно те, что связаны с "Азовом"*, бывшими членами "Правого сектора"* и другими, сразу после прихода Зеленского были уведомлены о его намерении заключить мир с Россией. Из-за них он до сих пор напуган до смерти. Ему говорят: "если ты будешь вести какие-либо переговоры с русскими, то ты труп". Так что Зеленский не свободный человек. Либо он попадет в тюрьму, либо будет изгнан, либо его убьют. <…> Это ужасно. Именно это имел в виду Трамп, когда сказал, что у Зеленского нет карт", — заявил эксперт.Недавно Зеленский попытался отложить переговоры с русскими на несколько дней. Первоначально двусторонняя встреча представителей Москвы и Киева в Абу-Даби должна была состояться 1 февраля. Однако после отчета украинской делегации лидер киевского правительства объявил о переносе переговоров на 4 и 5 февраля.* Запрещенная в России террористическая организация.

