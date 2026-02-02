Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПИК лидирует по объему текущего строительства жилья в Москве - 02.02.2026
ПИК лидирует по объему текущего строительства жилья в Москве
недвижимость
бизнес
москва
пик
ерз.рф
а101
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Девелопер ПИК по итогам января 2026 года лидирует по объему текущего строительства жилья в Москве, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". По его данным, на 1 февраля ПИК возводит в российской столице 2,5 миллиона квадратных метров в 43 жилых комплексах (69 многоквартирных домов и 1 дом с апартаментами). Второе место занимает "Самолет" (1,2 миллиона квадратных метров), третье – MR (1 миллион квадратных метров). В десятку крупнейших застройщиков жилья в Москве по версии ЕРЗ также входят компании "А101", "Донстрой", ФСК, Level Group, ЛСР, "Абсолют", "Страна Девелопмент".
недвижимость, бизнес, москва, пик, ерз.рф, а101
Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, ПИК, ЕРЗ.РФ, А101
10:21 02.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев
Строительство жилья
Строительство жилья. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Девелопер ПИК по итогам января 2026 года лидирует по объему текущего строительства жилья в Москве, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ".
По его данным, на 1 февраля ПИК возводит в российской столице 2,5 миллиона квадратных метров в 43 жилых комплексах (69 многоквартирных домов и 1 дом с апартаментами).
Второе место занимает "Самолет" (1,2 миллиона квадратных метров), третье – MR (1 миллион квадратных метров).
В десятку крупнейших застройщиков жилья в Москве по версии ЕРЗ также входят компании "А101", "Донстрой", ФСК, Level Group, ЛСР, "Абсолют", "Страна Девелопмент".
 
