https://1prime.ru/20260202/pik-867113266.html
ПИК лидирует по объему текущего строительства жилья в Москве
ПИК лидирует по объему текущего строительства жилья в Москве - 02.02.2026, ПРАЙМ
ПИК лидирует по объему текущего строительства жилья в Москве
Девелопер ПИК по итогам января 2026 года лидирует по объему текущего строительства жилья в Москве, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T10:21+0300
2026-02-02T10:21+0300
2026-02-02T10:21+0300
недвижимость
бизнес
москва
пик
ерз.рф
а101
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/02/867113114_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_4ad78aa748853fbfb7b1ba98017ba588.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Девелопер ПИК по итогам января 2026 года лидирует по объему текущего строительства жилья в Москве, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". По его данным, на 1 февраля ПИК возводит в российской столице 2,5 миллиона квадратных метров в 43 жилых комплексах (69 многоквартирных домов и 1 дом с апартаментами). Второе место занимает "Самолет" (1,2 миллиона квадратных метров), третье – MR (1 миллион квадратных метров). В десятку крупнейших застройщиков жилья в Москве по версии ЕРЗ также входят компании "А101", "Донстрой", ФСК, Level Group, ЛСР, "Абсолют", "Страна Девелопмент".
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/02/867113114_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_a1ff380bf7b8a879b72532fedf8527e0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, москва, пик, ерз.рф, а101
Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, ПИК, ЕРЗ.РФ, А101
ПИК лидирует по объему текущего строительства жилья в Москве
ПИК по итогам января лидирует по объему текущего строительства жилья в Москве