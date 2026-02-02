https://1prime.ru/20260202/pik-867113266.html

ПИК лидирует по объему текущего строительства жилья в Москве

ПИК лидирует по объему текущего строительства жилья в Москве - 02.02.2026, ПРАЙМ

ПИК лидирует по объему текущего строительства жилья в Москве

Девелопер ПИК по итогам января 2026 года лидирует по объему текущего строительства жилья в Москве, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T10:21+0300

2026-02-02T10:21+0300

2026-02-02T10:21+0300

недвижимость

бизнес

москва

пик

ерз.рф

а101

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/02/867113114_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_4ad78aa748853fbfb7b1ba98017ba588.jpg

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Девелопер ПИК по итогам января 2026 года лидирует по объему текущего строительства жилья в Москве, сообщается на портале "ЕРЗ.РФ". По его данным, на 1 февраля ПИК возводит в российской столице 2,5 миллиона квадратных метров в 43 жилых комплексах (69 многоквартирных домов и 1 дом с апартаментами). Второе место занимает "Самолет" (1,2 миллиона квадратных метров), третье – MR (1 миллион квадратных метров). В десятку крупнейших застройщиков жилья в Москве по версии ЕРЗ также входят компании "А101", "Донстрой", ФСК, Level Group, ЛСР, "Абсолют", "Страна Девелопмент".

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, москва, пик, ерз.рф, а101