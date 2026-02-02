В Босфорском проливе у сухогруза произошла поломка двигателя

https://1prime.ru/20260202/polomka-867105250.html
АНКАРА, 2 фев - ПРАЙМ. Поломка двигателя произошла в Босфорском проливе у следовавшего в Болгарию сухогруза длиной 108 метров, судно было отбуксировано на якорную стоянку, сообщило Управление по береговой охране Турции.
"Во время плавания из Стамбула в Болгарию у судна LADY SHAM длиной 108 метров произошла поломка двигателя в районе бухты Кечилик в Стамбульском проливе. Благодаря вмешательству нашего буксира судно не было отнесено к берегу", - говорится в сообщении ведомства в Х.
Отмечается, что под координацией Центра управления движением судов в Стамбуле в сопровождении лоцмана и буксиров KURTARMA-9 и KURTARMA-11 судно было безопасно отбуксировано в район якорной стоянки Бююкдере.
