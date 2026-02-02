https://1prime.ru/20260202/posol-867105157.html

Посол США заявил, что к моменту получения Анкарой F-35 устареет

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Посол США в Турции Томас Баррак считает, что к моменту получения Анкарой от Вашингтона истребителей F-35 эта модель уже устареет. "К моменту, когда придет время для поставки F-35, вы уже (будете иметь) F-45", - заявил Баррак на вопрос ведущего во время беседы в рамках конференции Middle East and Africa Summit 2025, организованной Институтом Милкена в Калифорнии. Президент США Дональд Трамп заявлял в сентябре 2025 года, что Вашингтон может позволить Анкаре приобрести F-35, если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "сделает что-то" для Америки. Ранее Эрдоган заявил, что получение Турцией американских истребителей F-35 необходимо для улучшения отношений Анкары с Вашингтоном и "обороны НАТО". В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

