Поставки медицинских приборов из России в США достигли рекорда
Поставки медицинских приборов из России в США достигли рекорда
2026-02-02T04:28+0300
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Поставки приборов, используемых в медицине и ветеринарии, из России в США в ноябре прошлого года выросли вчетверо в годовом выражении и достигли максимума за три с половиной года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, в ноябре стоимость поставок приборов для медицины составила максимальные с марта 2022 года 216,7 тысячи долларов. В месячном выражении поставки выросли втрое, а в годовом - в 3,9 раза.
В частности это была электродиагностическая аппаратура и детали для нее (19 тысяч долларов), стоматологические приборы и устройства - 17,2 тысячи долларов, и прочие виды приборов, название которых не уточняется (180,5 тысячи долларов).
По итогам 11 месяцев прошлого года американский импорт медицинских приборов составил 809,5 тысячи долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32%.
США в свою очередь также поставляли медицинское оборудование в Россию. Ноябрьские поставки в месячном выражении выросли в 1,8 раза, а в годовом - на 21% и составили 8,9 миллиона долларов. Это стало рекордом с сентября 2024 года.
