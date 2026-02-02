Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки медицинских приборов из России в США достигли рекорда - 02.02.2026, ПРАЙМ
Поставки медицинских приборов из России в США достигли рекорда
2026-02-02T04:28+0300
2026-02-02T04:28+0300
экономика
мировая экономика
сша
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Поставки приборов, используемых в медицине и ветеринарии, из России в США в ноябре прошлого года выросли вчетверо в годовом выражении и достигли максимума за три с половиной года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в ноябре стоимость поставок приборов для медицины составила максимальные с марта 2022 года 216,7 тысячи долларов. В месячном выражении поставки выросли втрое, а в годовом - в 3,9 раза. В частности это была электродиагностическая аппаратура и детали для нее (19 тысяч долларов), стоматологические приборы и устройства - 17,2 тысячи долларов, и прочие виды приборов, название которых не уточняется (180,5 тысячи долларов). По итогам 11 месяцев прошлого года американский импорт медицинских приборов составил 809,5 тысячи долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32%. США в свою очередь также поставляли медицинское оборудование в Россию. Ноябрьские поставки в месячном выражении выросли в 1,8 раза, а в годовом - на 21% и составили 8,9 миллиона долларов. Это стало рекордом с сентября 2024 года.
мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
04:28 02.02.2026
 
