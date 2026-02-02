Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство рекомендовало установить оклад педагогам в 70% от зарплаты - 02.02.2026, ПРАЙМ
Правительство рекомендовало установить оклад педагогам в 70% от зарплаты
2026-02-02T02:12+0300
2026-02-02T02:12+0300
экономика
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867105931.jpg?1769987540
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовало устанавливать размер оклада работников сферы образования в размере 70% от общей суммы зарплаты, а для уже работающих в этой сфере россиян пересмотреть его долю в доходе, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, рекомендуется распределять средства на оплату труда таким образом, чтобы окладная часть доходов работников составляла 70%. А для уже работающих специалистов необходимо актуализировать структуру зарплаты по этим правилам. Отмечается, что такое распределение доходов направлено на повышение престижности и привлекательности профессии педагога в России, уменьшение разницы в оплате труда, а также на развитие кадрового потенциала в сфере. При индексации зарплат также рекомендуется направлять средства на увеличение окладной части.
общество , россия
Экономика, Общество , РОССИЯ
02:12 02.02.2026
 
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовало устанавливать размер оклада работников сферы образования в размере 70% от общей суммы зарплаты, а для уже работающих в этой сфере россиян пересмотреть его долю в доходе, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, рекомендуется распределять средства на оплату труда таким образом, чтобы окладная часть доходов работников составляла 70%. А для уже работающих специалистов необходимо актуализировать структуру зарплаты по этим правилам.
Отмечается, что такое распределение доходов направлено на повышение престижности и привлекательности профессии педагога в России, уменьшение разницы в оплате труда, а также на развитие кадрового потенциала в сфере.
При индексации зарплат также рекомендуется направлять средства на увеличение окладной части.
 
