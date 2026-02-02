https://1prime.ru/20260202/putin-867126290.html
Путин призвал развивать химическую промышленность
Путин призвал развивать химическую промышленность - 02.02.2026, ПРАЙМ
Путин призвал развивать химическую промышленность
02.02.2026
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Необходимо, чтобы химическая промышленность в России развивалась, появлялись современные производства, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наша задача - чтобы химическая промышленность в России уверенно развивалась, чтобы на нашей мощной ресурсно-сырьевой базе появлялись успешно работающие современные производства", - сказал Путин на совещании по развитию химической промышленности.
Путин призвал развивать химическую промышленность
Путин: нужно, чтобы химическая промышленность в России развивалась