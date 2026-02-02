https://1prime.ru/20260202/putin-867126290.html

Путин призвал развивать химическую промышленность

Путин призвал развивать химическую промышленность - 02.02.2026, ПРАЙМ

Путин призвал развивать химическую промышленность

Необходимо, чтобы химическая промышленность в России развивалась, появлялись современные производства, заявил президент РФ Владимир Путин. | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T17:01+0300

2026-02-02T17:01+0300

2026-02-02T17:01+0300

рф

владимир путин

промышленность

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866035420_0:134:2993:1818_1920x0_80_0_0_b340926af6efac5a2d2580a1d3489229.jpg

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Необходимо, чтобы химическая промышленность в России развивалась, появлялись современные производства, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наша задача - чтобы химическая промышленность в России уверенно развивалась, чтобы на нашей мощной ресурсно-сырьевой базе появлялись успешно работающие современные производства", - сказал Путин на совещании по развитию химической промышленности.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, владимир путин, промышленность, россия