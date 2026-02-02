Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал развивать химическую промышленность
Путин призвал развивать химическую промышленность
Путин призвал развивать химическую промышленность - 02.02.2026, ПРАЙМ
Путин призвал развивать химическую промышленность
Необходимо, чтобы химическая промышленность в России развивалась, появлялись современные производства, заявил президент РФ Владимир Путин. | 02.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Необходимо, чтобы химическая промышленность в России развивалась, появлялись современные производства, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наша задача - чтобы химическая промышленность в России уверенно развивалась, чтобы на нашей мощной ресурсно-сырьевой базе появлялись успешно работающие современные производства", - сказал Путин на совещании по развитию химической промышленности.
рф, владимир путин, промышленность, россия
РФ, Владимир Путин, Промышленность, РОССИЯ
17:01 02.02.2026
 
Путин призвал развивать химическую промышленность

Путин: нужно, чтобы химическая промышленность в России развивалась

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Необходимо, чтобы химическая промышленность в России развивалась, появлялись современные производства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша задача - чтобы химическая промышленность в России уверенно развивалась, чтобы на нашей мощной ресурсно-сырьевой базе появлялись успешно работающие современные производства", - сказал Путин на совещании по развитию химической промышленности.
 
РФВладимир ПутинПромышленностьРОССИЯ
 
 
