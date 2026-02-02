https://1prime.ru/20260202/regiony-867104954.html

Названы регионы с самой доступной стоимостью бензина

Названы регионы с самой доступной стоимостью бензина - 02.02.2026, ПРАЙМ

Названы регионы с самой доступной стоимостью бензина

Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Москвы, Чукотки и Ямала, меньше всего – жители Ингушетии и Дагестана, свидетельствует... | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T00:26+0300

2026-02-02T00:26+0300

2026-02-02T00:26+0300

бизнес

рф

москва

камчатский край

нпз

санкт-петербургская биржа

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867104954.jpg?1769981213

МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Москвы, Чукотки и Ямала, меньше всего – жители Ингушетии и Дагестана, свидетельствует исследование РИА Новости по доступности бензина в российских регионах. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ В 2025 году случился очередной топливный кризис. Как и в 2023-2024 годах, цены в осенне-летний период росли на 1-2% в месяц. В некоторых регионах поставки топлива на АЗС осуществлялись с перебоями, а в некоторых даже приходилось вводить ограничения на продажу. СМИ сообщали о нехватке топлива более чем в десяти субъектах. Причиной тому стал сезонный высокий спрос в период отпусков и активных сельскохозяйственных работ. При этом дефицит образовался также вследствие незапланированных ремонтных работ на крупных НПЗ. Правительство для предотвращения кризиса предприняло ряд мер: был продлен до конца года запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, до мая 2026 года введен мораторий на обнуление топливного демпфера при превышении допустимых отклонений биржевых цен на бензин и дизтопливо от индикативных, также введена нулевая пошлина на импорт бензина до середины 2026 года, а Санкт-Петербургская биржа ужесточила правила торгов бензином, чтобы повысить предложение и снизить цены. В результате ажиотаж удалось сбить – в ноябре и декабре цены пошли вниз. Тем не менее, в целом по итогам 2025 года рост бензиновых цен вдвое превысил инфляцию. При этом в региональном разрезе динамика бензиновых цен заметно различалась, однако превышение над инфляцией наблюдалось во всех субъектах РФ. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ В декабре 2025 года средние цены на автомобильный бензин марки АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 57,4 рубля за литр до 80,1 рубля при общероссийском уровне 61,39 рубля за литр. При этом региональная дифференциация доходов населения также остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе, поясняют эксперты. Они отмечают, что в последнее время заработные платы растут довольно интенсивно, что ведет к повышению доступности бензина, однако сама доступность в разных регионах по-прежнему различается в разы. Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты РИА Новости рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, и составили рейтинг по доступности бензина для населения. Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему наиболее распространенной в нашей стране марки бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую заработную плату (без НДФЛ). Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за годовой период с ноября 2024 года по октябрь 2025 года на среднюю в регионе цену бензина в декабре 2025 года. ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Москва, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц, при общероссийском уровне 1393 литра. Еще в девяти регионах: Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югра, Магаданской области, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Московской области, Камчатском крае, Сахалинской области, Республике Саха (Якутия) жители могут купить более полутора тысяч литров в месяц. В сорока двух субъектах РФ на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести от тысячи до полутора тысяч литров бензина АИ-92. По сравнению с предыдущим годом число таких регионов увеличилось на девять. Замыкают рейтинг пять Северо-Кавказских регионов. При этом низкая доступность бензина в большинстве субъектов РФ из нижней части рейтинга объясняется как ценами на бензин, которые выше среднероссийских, так и невысокими зарплатами. РАЗБРОС ЦЕН Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах довольно велик: от 57,4 рубля за литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области до 80,1 рубля за литр в Камчатском крае. Самая высокая стоимость бензина, как и годом ранее, в Дальневосточных регионах, что объясняется высокими затратами на его транспортировку в связи со специфичными географическими условиями. При этом во многих регионах с дорогим бензином его доступность находится на высоком уровне из-за солидных зарплат. Как отмечалось выше, минимальная стоимость бензина АИ-92 в декабре 2025 года зафиксирована в Челябинской области (57,4 руб./л). За ней следуют Курганская область (57,43 руб./л) и Омская область (57,77 руб./л). РОСТ ЦЕН Стоимость бензина в декабре 2025 года в 85 субъектах РФ была выше, чем в декабре 2024 года. В целом по России рост цен на бензин (декабрь 2025 года к декабрю 2024 года) с октановым числом 92 составил 11,3%, что в двое превышает уровень инфляции. Наиболее существенно цены выросли в Республике Дагестан (+24,2%), Забайкальском крае (+23,4%) и Республике Алтай (+21,9%). Во всех регионах стоимость бензина выросла на величину, превышающую уровень инфляции, а в шести регионах это превышение составляет более трех раз. В наименьшей степени стоимость бензина АИ-92 выросла в Республике Саха (Якутия) (+8,2%), Чукотском автономном округе (+8,8%) и Республике Адыгея (+9,1%), но и здесь рост цен более чем в полтора раза превысил инфляцию. Эксперты РИА Новости полагают, что в 2026 году динамика бензиновых цен может вернуться в общий инфляционный коридор при условии нормализации работы НПЗ и сохранением жесткого мониторинга ситуации со стороны регулирующих органов. Правительство заявило, что уже создан достаточный запас нефтепродуктов. Кроме того, сохраняется запрет на экспорт бензина. В связи с этим можно надеяться, что рост цен по итогам 2026 году не превысит 5%, считают аналитики.

рф

москва

камчатский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, москва, камчатский край, нпз, санкт-петербургская биржа