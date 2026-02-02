https://1prime.ru/20260202/rosobrnadzor-867117758.html

Рособрнадзор объявил предостережения 11 вузам

Рособрнадзор объявил предостережения 11 российских вузам, сообщается на сайте ведомства. | 02.02.2026, ПРАЙМ

технологии

россия

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Рособрнадзор объявил предостережения 11 российских вузам, сообщается на сайте ведомства. "Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении. Уточняется, что предостережения получили Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, Московская академия предпринимательства, Московский международный университет, Московский университет имени С. Ю. Витте и ряд других вузов.

технологии, россия