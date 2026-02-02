Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рособрнадзор объявил предостережения 11 вузам - 02.02.2026
2026-02-02T13:42+0300
2026-02-02T13:42+0300
технологии
россия
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Рособрнадзор объявил предостережения 11 российских вузам, сообщается на сайте ведомства. "Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении. Уточняется, что предостережения получили Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, Московская академия предпринимательства, Московский международный университет, Московский университет имени С. Ю. Витте и ряд других вузов.
2026
технологии, россия
Технологии, РОССИЯ
13:42 02.02.2026
 
Рособрнадзор объявил предостережения 11 вузам

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Студенты во время лекции
Студенты во время лекции. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Рособрнадзор объявил предостережения 11 российских вузам, сообщается на сайте ведомства.
"Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что предостережения получили Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, Московская академия предпринимательства, Московский международный университет, Московский университет имени С. Ю. Витте и ряд других вузов.
 
