https://1prime.ru/20260202/rossija-867106855.html

В США заявили, что Россия и США могут начать новые переговоры по СНВ-3

В США заявили, что Россия и США могут начать новые переговоры по СНВ-3 - 02.02.2026, ПРАЙМ

В США заявили, что Россия и США могут начать новые переговоры по СНВ-3

Россия и США могут начать новые переговоры о ядерном разоружении даже после истечения срока действия российского-американского Договора о мерах по дальнейшему... | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T03:39+0300

2026-02-02T03:39+0300

2026-02-02T03:39+0300

экономика

россия

сша

рф

китай

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867106855.jpg?1769992786

ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. Россия и США могут начать новые переговоры о ядерном разоружении даже после истечения срока действия российского-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл. Срок действия договора СНВ-3 истекает 5 февраля. "Даже после окончания этого договора лидерам двух стран не поздно поставить мир на более безопасный путь, предприняв разумные шаги для снижения ядерной угрозы и начав серьезные и последовательные переговоры по ядерному разоружению", - сказал Кимбалл. Он подчеркнул необходимость пригласить за стол переговоров и другие стороны, выделив при этом Китай, Великобританию и Францию. Президент РФ Владимир Путин ранее объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.

сша

рф

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, рф, китай, владимир путин, дональд трамп