2026-02-02T04:19+0300
2026-02-02T04:34+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
hyundai
агр
jaecoo
бизнес, россия, санкт-петербург, hyundai, агр, jaecoo
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Hyundai, АГР, Jaecoo
Hyundai Motor не воспользовалась правом на обратный выкуп завода в России

Hyundai Motor не воспользовалась возможностью на обратный выкуп завода в Петербурге

СЕУЛ, 2 фев - РИА Новости. Hyundai Motor не воспользовалась возможностью на обратный выкуп своего бывшего завода в России, заявили РИА Новости в компании.
"Компания Hyundai Motor не воспользовалась возможностью обратного выкупа своего бывшего завода в России", - заявили в компании РИА Новости.
Как утверждало в воскресенье агентство News1 со ссылкой на источники в отрасли, Hyundai Motor вела соответствующие переговоры с российской стороной, однако к крайнему сроку - 31 января - не воспользовалась своим правом обратного выкупа. По данным News1, одним из решающих факторов стало активное распространение на российском рынке автомобилей китайских производителей. В частности, как отмечалось, на бывшем заводе Hyundai Motor в настоящее время собираются автомобили бренда Jaecoo, входящего в состав китайского автоконцерна Chery.
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи. Российским юрлицом Hyundai является ООО "Хендэ Мотор СНГ".
Hyundai в начале 2024 года продал 100% акций ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". В сделку вошли две производственные площадки в Санкт-Петербурге - заводы в промзонах Каменка и Шушары.
 
Заголовок открываемого материала