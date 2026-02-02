https://1prime.ru/20260202/rossija-867109692.html

В России выросла сумма, выделяемая на лечение одного человека в рамках ОМС

2026-02-02T07:17+0300

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Сумма, выделяемая на лечение одного человека в России в рамках ОМС, выросла с 2026 года до 24,9 тысячи рублей, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Средний подушевой норматив финансирования в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) в этом году вырос до 24 922,9 рублей. Это плановый расчет суммы лечения на каждого человека в нашей стране, на основе которой государство формирует общий бюджет затрат на медицинскую помощь всего населения страны на будущий год", - говорится в статье Мурашко на сайте KP.RU. Если пациенту потребуется лечение, которое превышает эту сумму, например, нужна высокотехнологичная операция или дорогостоящая терапия, то он получит его в необходимом объеме бесплатно без оглядки на усредненные цифры, добавил министр.

