Россияне с 40-часовым рабочим графиком отработают 152 часа в феврале
Россияне с 40-часовым рабочим графиком отработают 152 часа в феврале
2026-02-02T02:30+0300
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россияне с 40-часовым недельным рабочим графиком отработают 152 часа в феврале, сообщила РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
"Установленная норма рабочего времени для занятых на 40-часовой рабочей неделе составит 152 часа", - сказала она.
По словам эксперта, россияне, работающие 36 часов в неделю, отработают в феврале 136,8 часа. А те, кто трудится 24 часа в неделю - 91,2 часа.
