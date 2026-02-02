Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне с 40-часовым рабочим графиком отработают 152 часа в феврале - 02.02.2026, ПРАЙМ
Россияне с 40-часовым рабочим графиком отработают 152 часа в феврале
Россияне с 40-часовым рабочим графиком отработают 152 часа в феврале - 02.02.2026, ПРАЙМ
Россияне с 40-часовым рабочим графиком отработают 152 часа в феврале
Россияне с 40-часовым недельным рабочим графиком отработают 152 часа в феврале, сообщила РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T02:30+0300
2026-02-02T02:30+0300
общество
россия
экономика
работа.ру
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867106281.jpg?1769988624
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россияне с 40-часовым недельным рабочим графиком отработают 152 часа в феврале, сообщила РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина. "Установленная норма рабочего времени для занятых на 40-часовой рабочей неделе составит 152 часа", - сказала она. По словам эксперта, россияне, работающие 36 часов в неделю, отработают в феврале 136,8 часа. А те, кто трудится 24 часа в неделю - 91,2 часа.
общество , россия, работа.ру
Общество , РОССИЯ, Экономика, Работа.ру
02:30 02.02.2026
 
Россияне с 40-часовым рабочим графиком отработают 152 часа в феврале

Эксперт Санина: россияне с 40-часовым рабочим графиком отработают 152 часа в феврале

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россияне с 40-часовым недельным рабочим графиком отработают 152 часа в феврале, сообщила РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
"Установленная норма рабочего времени для занятых на 40-часовой рабочей неделе составит 152 часа", - сказала она.
По словам эксперта, россияне, работающие 36 часов в неделю, отработают в феврале 136,8 часа. А те, кто трудится 24 часа в неделю - 91,2 часа.
 
