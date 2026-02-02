https://1prime.ru/20260202/rossijane-867106281.html

Россияне с 40-часовым рабочим графиком отработают 152 часа в феврале

2026-02-02T02:30+0300

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россияне с 40-часовым недельным рабочим графиком отработают 152 часа в феврале, сообщила РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина. "Установленная норма рабочего времени для занятых на 40-часовой рабочей неделе составит 152 часа", - сказала она. По словам эксперта, россияне, работающие 36 часов в неделю, отработают в феврале 136,8 часа. А те, кто трудится 24 часа в неделю - 91,2 часа.

2026

