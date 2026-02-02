В РСТ рассказали о росте въездного турпотока в Россию
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Въездной турпоток в Россию в текущий зимний сезон показывает рост в пределах 5-10% по сравнению с прошлогодними показателями, в основном за счет путешественников из стран Персидского залива, сообщил председатель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по международной деятельности Сергей Войтович.
"Зимний сезон проходит активно, спрос стабильный, прирост потока примерно 5-10% по сравнению с прошлым годом. Так как подавляющая его часть - жители Омана, Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна, с 15 февраля, то есть в преддверие Рамадана, они уже должны вернуться домой. Следующего пика мы ждем в апреле-мае", - цитирует РСТ его слова.
Войтович отметил, что за последние годы кардинально изменилась аудитория туристов, приезжающих в Россию.
"Раньше к нам ехали в основном пенсионеры из Европы, зима была не слишком подходящим для них временем. А сейчас мы принимаем гостей из стран Залива – это более молодая публика, активная, часто путешествующая, они совершают несколько зарубежных поездок в год и зимняя Россия для них экзотика", - пояснил эксперт.
Туристы из арабских стран останутся главным драйвером въездного потока в Россию в ближайшее время, уверен Войтович.
"Видим неплохой спрос на весну. Поток из некоторых стран вырос за последние годы в разы, например, из ОАЭ – в три раза, из Кувейта – в семь раз, Саудовской Аравии – более чем в 10, но потенциал гораздо больше", - пояснил он.
Войтович также отметил, что ослабление рубля и расширение знаний о России стимулирует к поездкам не только обеспеченных туристов, но и путешественников с более демократичными запросами. Под данным союза, средний чек за тур у арабского туриста составляет от 1,5 тысячи долларов на человека.