https://1prime.ru/20260202/rossiya-867112124.html

В РСТ рассказали о росте въездного турпотока в Россию

В РСТ рассказали о росте въездного турпотока в Россию - 02.02.2026, ПРАЙМ

В РСТ рассказали о росте въездного турпотока в Россию

Въездной турпоток в Россию в текущий зимний сезон показывает рост в пределах 5-10% по сравнению с прошлогодними показателями, в основном за счет... | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T09:53+0300

2026-02-02T09:53+0300

2026-02-02T09:53+0300

туризм

бизнес

россия

кувейт

саудовская аравия

персидский залив

российский союз туриндустрии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111714_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_dd81f072c742fbb95dc79cb5adc09720.jpg

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Въездной турпоток в Россию в текущий зимний сезон показывает рост в пределах 5-10% по сравнению с прошлогодними показателями, в основном за счет путешественников из стран Персидского залива, сообщил председатель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по международной деятельности Сергей Войтович. "Зимний сезон проходит активно, спрос стабильный, прирост потока примерно 5-10% по сравнению с прошлым годом. Так как подавляющая его часть - жители Омана, Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна, с 15 февраля, то есть в преддверие Рамадана, они уже должны вернуться домой. Следующего пика мы ждем в апреле-мае", - цитирует РСТ его слова. Войтович отметил, что за последние годы кардинально изменилась аудитория туристов, приезжающих в Россию. "Раньше к нам ехали в основном пенсионеры из Европы, зима была не слишком подходящим для них временем. А сейчас мы принимаем гостей из стран Залива – это более молодая публика, активная, часто путешествующая, они совершают несколько зарубежных поездок в год и зимняя Россия для них экзотика", - пояснил эксперт. Туристы из арабских стран останутся главным драйвером въездного потока в Россию в ближайшее время, уверен Войтович. "Видим неплохой спрос на весну. Поток из некоторых стран вырос за последние годы в разы, например, из ОАЭ – в три раза, из Кувейта – в семь раз, Саудовской Аравии – более чем в 10, но потенциал гораздо больше", - пояснил он. Войтович также отметил, что ослабление рубля и расширение знаний о России стимулирует к поездкам не только обеспеченных туристов, но и путешественников с более демократичными запросами. Под данным союза, средний чек за тур у арабского туриста составляет от 1,5 тысячи долларов на человека.

кувейт

саудовская аравия

персидский залив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, кувейт, саудовская аравия, персидский залив, российский союз туриндустрии