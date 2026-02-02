Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи новых автомобилей в России в январе сократились - 02.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260202/rossiya-867128442.html
Продажи новых автомобилей в России в январе сократились
Продажи новых автомобилей в России в январе сократились - 02.02.2026, ПРАЙМ
Продажи новых автомобилей в России в январе сократились
Продажи новых транспортных средств в России в январе 2026 года сократились на 11% в годовом выражении и составили 91,4 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T18:11+0300
2026-02-02T18:12+0300
бизнес
россия
промышленность
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_0e11aa544d255be547304035c47d0bdc.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств в России в январе 2026 года сократились на 11% в годовом выражении и составили 91,4 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "В общей сложности за месяц в Российской Федерации реализовано 91 420 новых автомобилей (до 3 лет), что на 11% меньше показателей января прошлого года (102 498 штук)", - говорится в сообщении министерства.
https://1prime.ru/20251225/manturov-865903146.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_b2d0ac2127859e1d6d25af5667d3d511.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, промышленность, рф, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Минпромторг
18:11 02.02.2026 (обновлено: 18:12 02.02.2026)
 
Продажи новых автомобилей в России в январе сократились

Продажи новых автомобилей в России в январе сократились на 11%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Автомобили в автосалоне. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств в России в январе 2026 года сократились на 11% в годовом выражении и составили 91,4 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"В общей сложности за месяц в Российской Федерации реализовано 91 420 новых автомобилей (до 3 лет), что на 11% меньше показателей января прошлого года (102 498 штук)", - говорится в сообщении министерства.
Цех сборки автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Мантуров рассказал о планах по росту доли локальных машин в автопроме
25 декабря 2025, 09:23
 
БизнесРОССИЯПромышленностьРФМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала