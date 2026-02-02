https://1prime.ru/20260202/rossiya-867128442.html
Продажи новых автомобилей в России в январе сократились
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств в России в январе 2026 года сократились на 11% в годовом выражении и составили 91,4 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "В общей сложности за месяц в Российской Федерации реализовано 91 420 новых автомобилей (до 3 лет), что на 11% меньше показателей января прошлого года (102 498 штук)", - говорится в сообщении министерства.
