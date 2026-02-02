https://1prime.ru/20260202/rossiya-867128909.html
Продажи новых электромобилей в России за январь выросли
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России по итогам января 2026 года выросли на 30% в годовом выражении и составили 990 штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рынок новых электромобилей составил 990 штук (+30% относительно аналогичного периода 2025 года – 763 штуки)", - говорится в сообщении. Отмечается, что доля электромобилей, изготовленных в РФ, составила 30%, что на 9 процентных пунктов больше, чем в январе 2025 года.
