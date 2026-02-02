Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи новых электромобилей в России за январь выросли - 02.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260202/rossiya-867128909.html
Продажи новых электромобилей в России за январь выросли
Продажи новых электромобилей в России за январь выросли - 02.02.2026, ПРАЙМ
Продажи новых электромобилей в России за январь выросли
Продажи новых электромобилей в России по итогам января 2026 года выросли на 30% в годовом выражении и составили 990 штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T18:26+0300
2026-02-02T18:26+0300
бизнес
россия
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/54/841425400_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_55f1227979444ad0a72fba1e33a22ef7.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России по итогам января 2026 года выросли на 30% в годовом выражении и составили 990 штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рынок новых электромобилей составил 990 штук (+30% относительно аналогичного периода 2025 года – 763 штуки)", - говорится в сообщении. Отмечается, что доля электромобилей, изготовленных в РФ, составила 30%, что на 9 процентных пунктов больше, чем в январе 2025 года.
https://1prime.ru/20251225/volkswagen-865881841.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/54/841425400_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_4ae9a13ad7e2ac8fb4fd073b30e47916.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг
18:26 02.02.2026
 
Продажи новых электромобилей в России за январь выросли

Продажи новых электромобилей в России за январь выросли на 30%

© Unsplash/ChuttersnapЭлектромобиль, зарядка
Электромобиль, зарядка
© Unsplash/Chuttersnap
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России по итогам января 2026 года выросли на 30% в годовом выражении и составили 990 штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Рынок новых электромобилей составил 990 штук (+30% относительно аналогичного периода 2025 года – 763 штуки)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доля электромобилей, изготовленных в РФ, составила 30%, что на 9 процентных пунктов больше, чем в январе 2025 года.
Завод по сборке автомобилей Фольксваген, Германия - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
"Системный кризис". Европейский автопром затрещал по швам
25 декабря 2025, 07:07
 
БизнесРОССИЯРФМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала