https://1prime.ru/20260202/rossiya-867128909.html

Продажи новых электромобилей в России за январь выросли

Продажи новых электромобилей в России за январь выросли - 02.02.2026, ПРАЙМ

Продажи новых электромобилей в России за январь выросли

Продажи новых электромобилей в России по итогам января 2026 года выросли на 30% в годовом выражении и составили 990 штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на... | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T18:26+0300

2026-02-02T18:26+0300

2026-02-02T18:26+0300

бизнес

россия

рф

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/54/841425400_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_55f1227979444ad0a72fba1e33a22ef7.jpg

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России по итогам января 2026 года выросли на 30% в годовом выражении и составили 990 штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рынок новых электромобилей составил 990 штук (+30% относительно аналогичного периода 2025 года – 763 штуки)", - говорится в сообщении. Отмечается, что доля электромобилей, изготовленных в РФ, составила 30%, что на 9 процентных пунктов больше, чем в январе 2025 года.

https://1prime.ru/20251225/volkswagen-865881841.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, минпромторг