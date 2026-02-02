https://1prime.ru/20260202/rossiya-867129053.html
Продажи новых автомобилей, произведенных в России, выросли
Продажи новых автомобилей, произведенных в России, выросли - 02.02.2026, ПРАЙМ
Продажи новых автомобилей, произведенных в России, выросли
Продажи в России новых автомобилей, произведенных на территории страны, выросли в январе на 3% в годовом выражении, а импортных - сократились на 25%, сообщил... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T18:35+0300
2026-02-02T18:35+0300
2026-02-02T18:35+0300
бизнес
россия
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_767e0a659b6d0417644c79a6e0edbeef.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Продажи в России новых автомобилей, произведенных на территории страны, выросли в январе на 3% в годовом выражении, а импортных - сократились на 25%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рынок автомобилей отечественного производства продолжил демонстрировать рост - объемы реализации такой техники превысили 54 тысячи штук, что на 3% больше показателей января 2025 года", - говорится в сообщении министерства. "Продажи новых импортных автомобилей, в свою очередь, составили порядка 37 тысяч штук, что на 25% меньше объемов аналогичного периода прошлого года", - добавили в Минпромторге.
https://1prime.ru/20260202/rossiya-867128909.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_9e96e7394eafeac8f12f2a0e7ef16076.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг
Продажи новых автомобилей, произведенных в России, выросли
Минпромторг: продажи автомобилей отечественного производства выросли в январе на 3%
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Продажи в России новых автомобилей, произведенных на территории страны, выросли в январе на 3% в годовом выражении, а импортных - сократились на 25%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Рынок автомобилей отечественного производства продолжил демонстрировать рост - объемы реализации такой техники превысили 54 тысячи штук, что на 3% больше показателей января 2025 года", - говорится в сообщении министерства.
"Продажи новых импортных автомобилей, в свою очередь, составили порядка 37 тысяч штук, что на 25% меньше объемов аналогичного периода прошлого года", - добавили в Минпромторге
.
Продажи новых электромобилей в России за январь выросли