Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Поражать издалека". В Польше заявили о подготовке к войне с Россией - 02.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260202/rossiya-867132285.html
"Поражать издалека". В Польше заявили о подготовке к войне с Россией
"Поражать издалека". В Польше заявили о подготовке к войне с Россией - 02.02.2026, ПРАЙМ
"Поражать издалека". В Польше заявили о подготовке к войне с Россией
Польша готовится к нанесению ударов по ключевым целям на территории России издалека, однако ответ Москвы не заставит себя долго ждать, пишет Polityka. | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T21:23+0300
2026-02-02T21:23+0300
польша
москва
запад
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Польша готовится к нанесению ударов по ключевым целям на территории России издалека, однако ответ Москвы не заставит себя долго ждать, пишет Polityka. "Чтобы акцентировать новые подходы в новых реалиях и избежать упреков в том, что Польша готовится к прошлой войне, начальник Генерального штаба войска страны Веслав Кукула вместе со своими заместителями и помощниками представил новую концепцию развития ВС, в которой Польша представляется как сила, способная поражать ключевые точки и ресурсы российской державы издалека, с точностью и мощью, которыми польские военные до этого никогда не обладали. &lt;…&gt; Нельзя забывать, что будет потом, после удара. Россия ответит, а мстить она умеет жестоко. Если кто-то думает, что нанесенные с дальней дистанции удары сделают Россию беспомощной, &lt;…&gt; тот ошибается", — говорится в публикации.По мнению автора статьи, польским штабистам следует подумать о создании убежищ как для себя, так и для государственных лидеров, если они продолжают "грезить об "обезглавливающих ударах" по военно-политическому руководству России".Ранее в январе The Washington Post со ссылкой на экспертов сообщила, что Польша многие годы готовилась к обычной войне, укрепляя свой потенциал, но оказалась не готова к современным конфликтам.В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс наращивает силы, называя это "сдерживанием агрессии". Однако в Кремле подчеркивали, что Россия не угрожает никому, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее Москва остаётся открытой к диалогу на равных условиях, в то время как Западу стоит отказаться от стремления к милитаризации региона. Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия не планирует нападать на другие страны. По его словам, западные лидеры часто запугивают своих граждан фиктивной угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html
https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html
https://1prime.ru/20260202/ukraina-867132008.html
польша
москва
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_01917ea1a8ef48c432d4e3a2de64af0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, москва, запад, владимир путин, нато
ПОЛЬША, МОСКВА, ЗАПАД, Владимир Путин, НАТО
21:23 02.02.2026
 
"Поражать издалека". В Польше заявили о подготовке к войне с Россией

Polityka: Польша планирует бить по РФ издалека, но не готова к возмездию

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Флаг Польши, Варшава. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Польша готовится к нанесению ударов по ключевым целям на территории России издалека, однако ответ Москвы не заставит себя долго ждать, пишет Polityka.
"Чтобы акцентировать новые подходы в новых реалиях и избежать упреков в том, что Польша готовится к прошлой войне, начальник Генерального штаба войска страны Веслав Кукула вместе со своими заместителями и помощниками представил новую концепцию развития ВС, в которой Польша представляется как сила, способная поражать ключевые точки и ресурсы российской державы издалека, с точностью и мощью, которыми польские военные до этого никогда не обладали. <…> Нельзя забывать, что будет потом, после удара. Россия ответит, а мстить она умеет жестоко. Если кто-то думает, что нанесенные с дальней дистанции удары сделают Россию беспомощной, <…> тот ошибается", — говорится в публикации.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
По мнению автора статьи, польским штабистам следует подумать о создании убежищ как для себя, так и для государственных лидеров, если они продолжают "грезить об "обезглавливающих ударах" по военно-политическому руководству России".
Ранее в январе The Washington Post со ссылкой на экспертов сообщила, что Польша многие годы готовилась к обычной войне, укрепляя свой потенциал, но оказалась не готова к современным конфликтам.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс наращивает силы, называя это "сдерживанием агрессии". Однако в Кремле подчеркивали, что Россия не угрожает никому, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее Москва остаётся открытой к диалогу на равных условиях, в то время как Западу стоит отказаться от стремления к милитаризации региона.
Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия не планирует нападать на другие страны. По его словам, западные лидеры часто запугивают своих граждан фиктивной угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
"Это правда". На Западе резко высказались о репарациях Украине от России
21:17
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ПОЛЬШАМОСКВАЗАПАДВладимир ПутинНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала