Польша готовится к нанесению ударов по ключевым целям на территории России издалека, однако ответ Москвы не заставит себя долго ждать, пишет Polityka. | 02.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Польша готовится к нанесению ударов по ключевым целям на территории России издалека, однако ответ Москвы не заставит себя долго ждать, пишет Polityka. "Чтобы акцентировать новые подходы в новых реалиях и избежать упреков в том, что Польша готовится к прошлой войне, начальник Генерального штаба войска страны Веслав Кукула вместе со своими заместителями и помощниками представил новую концепцию развития ВС, в которой Польша представляется как сила, способная поражать ключевые точки и ресурсы российской державы издалека, с точностью и мощью, которыми польские военные до этого никогда не обладали. <…> Нельзя забывать, что будет потом, после удара. Россия ответит, а мстить она умеет жестоко. Если кто-то думает, что нанесенные с дальней дистанции удары сделают Россию беспомощной, <…> тот ошибается", — говорится в публикации.По мнению автора статьи, польским штабистам следует подумать о создании убежищ как для себя, так и для государственных лидеров, если они продолжают "грезить об "обезглавливающих ударах" по военно-политическому руководству России".Ранее в январе The Washington Post со ссылкой на экспертов сообщила, что Польша многие годы готовилась к обычной войне, укрепляя свой потенциал, но оказалась не готова к современным конфликтам.В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс наращивает силы, называя это "сдерживанием агрессии". Однако в Кремле подчеркивали, что Россия не угрожает никому, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее Москва остаётся открытой к диалогу на равных условиях, в то время как Западу стоит отказаться от стремления к милитаризации региона. Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия не планирует нападать на другие страны. По его словам, западные лидеры часто запугивают своих граждан фиктивной угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

