Россияне стали чаще путешествовать по стране, показало исследование

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Россияне в январе отправлялись в поездки по стране на 21% чаще, чем годом ранее, активнее всего бронировали жилье в Москве и Московской области, говорится в исследовании сервиса "Авито Путешествия", которое есть в распоряжении РИА Новости. "В январе россияне совершили на 21% больше поездок, чем год назад. Все типы посуточного жилья активнее всего бронировали в Москве и Московской области. Жители столицы также больше других путешествовали в первом месяце года", - говорится в исследовании. Самыми популярными регионами по числу забронированных посуточных квартир в первый месяц 2026 года стали Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Свердловская область, Ставропольский край и Нижегородская область. В тоже время наибольший рост бронирований зафиксирован в Мурманской области (на 31% в годовом выражении), Нижегородской области (на 26%), Москве и Московской области (на 24%), Свердловской (на 22%) и Ярославской областях (на 21%). "В целом по России количество бронирований посуточных квартир к январю 2025 года прибавило 19%", - обратили внимание в компании. Наиболее доступные варианты для проживания среди популярных регионов отмечены в Башкирии - 2,9 тысячи рублей, Воронежской и Ростовской областях - 3 и 3,2 тысячи рублей в сутки соответственно. К примеру, в Москве и Подмосковье - 5,8 тысячи рублей. В среднем россияне снимали посуточные квартиры на трое суток и останавливались в них втроем. Что касается посуточной аренды загородного жилья, то по итогам января она была наиболее востребована в Подмосковье, Карелии, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае и Челябинской области. В среднем по России такие объекты снимали на двое суток и останавливались в них вчетвером, заключили в "Авито Путешествиях".

