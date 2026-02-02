Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страховщики не поддержали идею об обязательном взыскании с виновников ДТП - 02.02.2026, ПРАЙМ
Страховщики не поддержали идею об обязательном взыскании с виновников ДТП
2026-02-02T13:45+0300
2026-02-02T13:45+0300
бизнес
россия
рса
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83515/23/835152308_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_b9449384252bef2eca7c72f5bc9ebb78.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Страховое сообщество не поддерживает идею депутатов Госдумы об обязательном взыскании выплат с виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами, сообщили РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА). "Предложенная инициатива обязательного регрессного требования страховщика к лицу, причинившему вред, не поддерживается страховым сообществом", – заявили в РСА. РИА Новости в понедельник сообщило о подготовленном группой депутатов законопроекте, который устанавливает обязанность страховщиков предъявлять регрессные требования к виновникам ДТП в ряде случаев, например, если будет доказан умысел или опьянение причинителя вреда. По мнению авторов, это позволит исключить добровольный отказ страховщика от действий, направленных на получение денежных средств от недобросовестных причинителей вреда. Однако в профессиональном сообществе указали, что для реализации предложений депутатов необходим прозрачный и легитимный механизм оперативного получения сведений о должнике. Сейчас такого механизма нет. Законопроект вносит еще одно изменения в процедуру взыскания регрессных требований страховщиками - на взыскание регрессных требований по ОСАГО с отдельных лиц предлагается распространить приказное судопроизводство - это упрощенная форма судопроизводства, которая применяется для бесспорных требований и не предполагает вызова сторону в суд. Однако, по мнению страховщиков, таким образом вводится "сомнительная сегрегация" виновников аварий. "Для лица, не имеющего права управления - исковое производство, а для скрывшегося с места ДТП – приказное", - недоумевают в РСА. Страховщики также отметили, что законопроекте не указаны сроки, в течение которых страховщик будет обязан предъявить требование, а также не ясно, предполагаются ли какие-то последствия для страховщика, если регрессное требование не будет предъявлено им причинителю вреда.
бизнес, россия, рса, госдума
Бизнес, РОССИЯ, РСА, Госдума
13:45 02.02.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Электронный страховой полис.. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Страховое сообщество не поддерживает идею депутатов Госдумы об обязательном взыскании выплат с виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами, сообщили РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
"Предложенная инициатива обязательного регрессного требования страховщика к лицу, причинившему вред, не поддерживается страховым сообществом", – заявили в РСА.
РИА Новости в понедельник сообщило о подготовленном группой депутатов законопроекте, который устанавливает обязанность страховщиков предъявлять регрессные требования к виновникам ДТП в ряде случаев, например, если будет доказан умысел или опьянение причинителя вреда. По мнению авторов, это позволит исключить добровольный отказ страховщика от действий, направленных на получение денежных средств от недобросовестных причинителей вреда.
Однако в профессиональном сообществе указали, что для реализации предложений депутатов необходим прозрачный и легитимный механизм оперативного получения сведений о должнике. Сейчас такого механизма нет.
Законопроект вносит еще одно изменения в процедуру взыскания регрессных требований страховщиками - на взыскание регрессных требований по ОСАГО с отдельных лиц предлагается распространить приказное судопроизводство - это упрощенная форма судопроизводства, которая применяется для бесспорных требований и не предполагает вызова сторону в суд.
Однако, по мнению страховщиков, таким образом вводится "сомнительная сегрегация" виновников аварий. "Для лица, не имеющего права управления - исковое производство, а для скрывшегося с места ДТП – приказное", - недоумевают в РСА.
Страховщики также отметили, что законопроекте не указаны сроки, в течение которых страховщик будет обязан предъявить требование, а также не ясно, предполагаются ли какие-то последствия для страховщика, если регрессное требование не будет предъявлено им причинителю вреда.
 
