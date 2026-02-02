https://1prime.ru/20260202/ryba-867123632.html

Белоруссия стала крупнейшим поставщиком рыбы в Россию

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Белоруссия стала крупнейшим поставщиком рыбной продукции в Россию по итогам 2025 года с долей в 16% в натуральном выражении и 11% в стоимостном, следует из данных Рыбного союза, с которыми ознакомилось РИА Новости. При этом объем поставок из республики сократился на 3% в годовом выражении и на 8% в денежном - до 112 тысяч тонн на сумму в 336 миллионов долларов. По данным союза, в основном поставлялась продукция из сурими, пресервы из сельди, икра мойвы, слабосоленая форель, салака и скумбрия, пресервы из ракообразных и моллюсков. На втором месте по объемам импорта рыбной продукции находится Китай с долей в 14% в натуральном выражении и 13% в денежном. В прошлом году поставки рыбы из страны выросли на 14% в весе и на 11% в деньгах, до 96 тысяч тонн на сумму 410 миллионов долларов. Третье место по поставкам занимает Турция с долей 11% в натуральном выражении и 16% в денежном. В то же время импорт оттуда увеличился на 4% в весе в годовом выражении и на 13% в стоимостном и составил 75 тысяч тонн продукции на сумму 482 миллиона долларов. На четвертом месте располагается Чили с долей в общем объеме импорта на уровне 9% в весе и 11% в деньгах. При этом отмечается рост поставок на 28% в натуральном выражении и 35% в стоимостном, до 64 тысяч тонн на сумму 350 миллионов долларов. Пятерку замыкает Вьетнам с долей 8% в весе и 7% в деньгах. Импорт из этой страны увеличился на 8% в натуральном выражении и сократился на 7% в денежном, до 57 тысяч тонн на сумму 215 миллионов долларов. Общий импорт рыбы и морепродуктов в Россию в 2025 году вырос по сравнению с 2024 годом на 3% в весе и на 7% в деньгах - до 680 тысяч тонн на сумму 3,1 миллиарда долларов.

