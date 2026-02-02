https://1prime.ru/20260202/rynok-867114058.html

Российский фондовый рынок сохраняет потенциал роста, показало исследование

2026-02-02T11:10+0300

финансы

втб

ниу вшэ

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок сохраняет потенциал для значительного роста в отсутствие западного капитала, свидетельствуют данные совместного исследования банка ВТБ и Школы финансов НИУ ВШЭ. В исследовании финансовой устойчивости и корпоративных практик крупного российского бизнеса приняли участие 114 топ-менеджеров крупнейших компаний из 12 ключевых отраслей экономики. "Более 60% респондентов считают, что российский фондовый рынок способен расти без притока западного капитала. Половина участников опроса оптимистично смотрит на перспективы его развития. Среди основных факторов, сдерживающих развитие рынка, руководители компаний называют неопределённость правоприменительной практики и сохраняющиеся геополитические риски", - пишут авторы исследования. По мнению респондентов, рынку необходим новый стимул для роста. Около 70% директоров, признающих потенциал фондового рынка, подчёркивают, что его реализация возможна, в частности, при улучшении делового климата и укреплении защиты прав инвесторов. Любые проявления правовой неопределённости вынуждают инвесторов закладывать повышенные риск-премии в оценку финансовых активов, что напрямую отражается на капитализации публичных компаний. Институциональные факторы - предсказуемость регулирования и защита прав собственности - имеют существенно большее значение для развития рынка, чем географическое происхождение инвестиционного капитала, также отметили респонденты. "Оценивая текущую работоспособность публичного рынка акций, участники опроса разделились почти поровну. Наибольшая доля "скептиков" зафиксирована в машиностроении и ИТ-секторе. Если говорить об активном управлении стоимостью компаний, большинство сторонников этой позиции представлены в металлургии, нефтегазовом секторе, строительстве и недвижимости, химической промышленности и электроэнергетике. Эти отрасли обладают наибольшим опытом публичных размещений и лучше осознают роль системной работы с ожиданиями инвесторов", - пишут авторы. Отдельный блок исследования был посвящён стратегиям обратного выкупа акций. У половины респондентов, сдержанно оценивающих перспективы фондового рынка, позиции разделились: половина считает целесообразным выкуп акций на баланс компании, вторая половина - на уровне мажоритарных акционеров, вплоть до делистинга. Это отражает различия в корпоративных стратегиях и оценках долгосрочных преимуществ публичного статуса, отмечается в исследовании. "Развитие публичного рынка - один из ключевых факторов укрепления инвестиционной привлекательности и устойчивого экономического роста, и со своей стороны мы видим растущий интерес со стороны эмитентов к выходу на IPO. Ежегодный объем привлекаемых средств на рынках акционерного капитала составил 108 миллиардов и 123 миллиарда рублей в 2024 и 2025 годах соответственно. С учетом перечня потенциальных эмитентов мы надеемся увидеть аналогичный уровень глубины рынка в 2026 году при условии благоприятной рыночной конъюнктуры", - говорит член правления ВТБ Виталий Сергейчук.

