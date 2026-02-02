Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций умеренно снижается днем понедельника - 02.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно снижается днем понедельника
Российский рынок акций умеренно снижается днем понедельника - 02.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно снижается днем понедельника
Российский рынок акций демонстрирует днем понедельника умеренное снижение на ряде факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T15:56+0300
2026-02-02T15:56+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем понедельника умеренное снижение на ряде факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.47 мск снижался на 0,28%, до 2 775 пунктов. Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 4,47%, до 66,22 доллара за баррель. Рынок держится в диапазоне 2750-2800 уже неделю - инвесторы явно выжидают, комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "С одной стороны, замедление инфляции, вероятная готовность ЦБ к смягчению ДКП, сохранение нефти выше 65 долларов и продолжающиеся переговоры - это позитивные сигналы. С другой - коррекция по сырью, относительная слабость промышленности (с намеком на разворот), неопределенность в геополитике и осторожность перед заседанием ЦБ 13 февраля сдерживают аппетит к риск", - рассказал эксперт. "Геополитика по-прежнему главный фактор для рынка, и бумаги остро реагируют на внешние события. Из-за переноса переговоров по Украине на середину недели в ближайшие дни сохранится неопределенность. Также обсуждаются новые санкции ЕС, что добавляет негатива", - делится Кристина Гудым из ФГ "Финам". В лидерах роста - акции ОГК-2 (+4,33%), ВТБ (+3,51%), "М.Видео" (+2,79%), "Группы Позитив" (+2,75%) и "Русгидро" (+2,35%). "Некоторые акции электроэнергетического сектора в начале новой недели продолжали пользоваться спросом, несмотря на то что ОГК-2 уже выплатила дивиденды за 2024 год и дивидендный мораторий "Русгидро". Окончательного решения акционеров по выплатам за 2024 год ждут от "Мосэнерго", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения - бумаги "Озона" (-1,59%), ТГК-1 (-1,58%), "Магнита" (-1,34%), "Юнипро" (-1,28%) и "Роснефти" (-1,26%). Гудым ожидает закрытия в "красной" зоне. "Пока рынок голосует за выжидательную позицию, но новый раунд переговоров и даже преддверие следующей пятницы могут стать катализаторами для выхода из узкого диапазона", - заключил Силаев.
15:56 02.02.2026
 
Российский рынок акций умеренно снижается днем понедельника

Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение на ряде факторов

© РИА Новости . Илья Питалев
Рублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем понедельника умеренное снижение на ряде факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.47 мск снижался на 0,28%, до 2 775 пунктов.
Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 4,47%, до 66,22 доллара за баррель.
Рынок держится в диапазоне 2750-2800 уже неделю - инвесторы явно выжидают, комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"С одной стороны, замедление инфляции, вероятная готовность ЦБ к смягчению ДКП, сохранение нефти выше 65 долларов и продолжающиеся переговоры - это позитивные сигналы. С другой - коррекция по сырью, относительная слабость промышленности (с намеком на разворот), неопределенность в геополитике и осторожность перед заседанием ЦБ 13 февраля сдерживают аппетит к риск", - рассказал эксперт.
"Геополитика по-прежнему главный фактор для рынка, и бумаги остро реагируют на внешние события. Из-за переноса переговоров по Украине на середину недели в ближайшие дни сохранится неопределенность. Также обсуждаются новые санкции ЕС, что добавляет негатива", - делится Кристина Гудым из ФГ "Финам".
В лидерах роста - акции ОГК-2 (+4,33%), ВТБ (+3,51%), "М.Видео" (+2,79%), "Группы Позитив" (+2,75%) и "Русгидро" (+2,35%).
"Некоторые акции электроэнергетического сектора в начале новой недели продолжали пользоваться спросом, несмотря на то что ОГК-2 уже выплатила дивиденды за 2024 год и дивидендный мораторий "Русгидро". Окончательного решения акционеров по выплатам за 2024 год ждут от "Мосэнерго", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
В лидерах снижения - бумаги "Озона" (-1,59%), ТГК-1 (-1,58%), "Магнита" (-1,34%), "Юнипро" (-1,28%) и "Роснефти" (-1,26%).
Гудым ожидает закрытия в "красной" зоне.
"Пока рынок голосует за выжидательную позицию, но новый раунд переговоров и даже преддверие следующей пятницы могут стать катализаторами для выхода из узкого диапазона", - заключил Силаев.
 
Заголовок открываемого материала