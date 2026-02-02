Российский рынок акций умеренно снижается днем понедельника

https://1prime.ru/20260202/rynok-867124008.html

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем понедельника умеренное снижение на ряде факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.47 мск снижался на 0,28%, до 2 775 пунктов. Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 4,47%, до 66,22 доллара за баррель. Рынок держится в диапазоне 2750-2800 уже неделю - инвесторы явно выжидают, комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "С одной стороны, замедление инфляции, вероятная готовность ЦБ к смягчению ДКП, сохранение нефти выше 65 долларов и продолжающиеся переговоры - это позитивные сигналы. С другой - коррекция по сырью, относительная слабость промышленности (с намеком на разворот), неопределенность в геополитике и осторожность перед заседанием ЦБ 13 февраля сдерживают аппетит к риск", - рассказал эксперт. "Геополитика по-прежнему главный фактор для рынка, и бумаги остро реагируют на внешние события. Из-за переноса переговоров по Украине на середину недели в ближайшие дни сохранится неопределенность. Также обсуждаются новые санкции ЕС, что добавляет негатива", - делится Кристина Гудым из ФГ "Финам". В лидерах роста - акции ОГК-2 (+4,33%), ВТБ (+3,51%), "М.Видео" (+2,79%), "Группы Позитив" (+2,75%) и "Русгидро" (+2,35%). "Некоторые акции электроэнергетического сектора в начале новой недели продолжали пользоваться спросом, несмотря на то что ОГК-2 уже выплатила дивиденды за 2024 год и дивидендный мораторий "Русгидро". Окончательного решения акционеров по выплатам за 2024 год ждут от "Мосэнерго", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения - бумаги "Озона" (-1,59%), ТГК-1 (-1,58%), "Магнита" (-1,34%), "Юнипро" (-1,28%) и "Роснефти" (-1,26%). Гудым ожидает закрытия в "красной" зоне. "Пока рынок голосует за выжидательную позицию, но новый раунд переговоров и даже преддверие следующей пятницы могут стать катализаторами для выхода из узкого диапазона", - заключил Силаев.

