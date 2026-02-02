https://1prime.ru/20260202/samolet-867127931.html
СМИ раскрыли причину крушения учебного самолета под Орском
МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Сваливание могло стать одной из причин падения учебного самолета с курсантами в Оренбургской области, сообщает Life. "Diamond с курсантами рухнул из-за сваливания — это когда воздух неправильно обтекает крыло: самолет начинает трясти, и управление теряется", — говорится в публикации.Отмечается, что нередко подобные инциденты возникают вследствие ошибочных действий пилотов. В понедельник администрация Орска сообщила, что во время учебно-тренировочных полетов, проводившихся курсантами Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, произошла катастрофа самолета ДА-40. По сведениям МЧС России, жертвами трагедии стали три человека: инструктор и два курсанта. Транспортная прокуратура инициировала проверку происшествия.
