Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли причину крушения учебного самолета под Орском - 02.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260202/samolet-867127931.html
СМИ раскрыли причину крушения учебного самолета под Орском
СМИ раскрыли причину крушения учебного самолета под Орском - 02.02.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли причину крушения учебного самолета под Орском
Сваливание могло стать одной из причин падения учебного самолета с курсантами в Оренбургской области, сообщает Life. | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T17:54+0300
2026-02-02T17:54+0300
оренбургская область
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860269335_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_84a6c916a9737bef09961d132f0cfd7f.jpg
МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Сваливание могло стать одной из причин падения учебного самолета с курсантами в Оренбургской области, сообщает Life. "Diamond с курсантами рухнул из-за сваливания — это когда воздух неправильно обтекает крыло: самолет начинает трясти, и управление теряется", — говорится в публикации.Отмечается, что нередко подобные инциденты возникают вследствие ошибочных действий пилотов. В понедельник администрация Орска сообщила, что во время учебно-тренировочных полетов, проводившихся курсантами Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, произошла катастрофа самолета ДА-40. По сведениям МЧС России, жертвами трагедии стали три человека: инструктор и два курсанта. Транспортная прокуратура инициировала проверку происшествия.
https://1prime.ru/20251111/ogranicheniya--864413080.html
https://1prime.ru/20251027/aeroporty-863966531.html
оренбургская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860269335_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_d1c9e588cfe7d8e2f98f85e07e118f17.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
оренбургская область, мчс
Оренбургская область, МЧС
17:54 02.02.2026
 
СМИ раскрыли причину крушения учебного самолета под Орском

Life: причиной крушения самолета под Орском могло стать сваливание

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Сотрудник МЧС РФ . Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Сваливание могло стать одной из причин падения учебного самолета с курсантами в Оренбургской области, сообщает Life.
"Diamond с курсантами рухнул из-за сваливания — это когда воздух неправильно обтекает крыло: самолет начинает трясти, и управление теряется", — говорится в публикации.
Отмечается, что нередко подобные инциденты возникают вследствие ошибочных действий пилотов.
Пассажирский самолет - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
В аэропорту Орска ввели ограничения на полеты
11 ноября 2025, 13:01
В понедельник администрация Орска сообщила, что во время учебно-тренировочных полетов, проводившихся курсантами Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, произошла катастрофа самолета ДА-40. По сведениям МЧС России, жертвами трагедии стали три человека: инструктор и два курсанта.
Транспортная прокуратура инициировала проверку происшествия.
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
В аэропортах Оренбурга и Орска сняли ограничения на полеты
27 октября 2025, 10:25
 
Оренбургская областьМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала