СМИ раскрыли причину крушения учебного самолета под Орском

СМИ раскрыли причину крушения учебного самолета под Орском - 02.02.2026

СМИ раскрыли причину крушения учебного самолета под Орском

Сваливание могло стать одной из причин падения учебного самолета с курсантами в Оренбургской области, сообщает Life.

2026-02-02T17:54+0300

МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Сваливание могло стать одной из причин падения учебного самолета с курсантами в Оренбургской области, сообщает Life. "Diamond с курсантами рухнул из-за сваливания — это когда воздух неправильно обтекает крыло: самолет начинает трясти, и управление теряется", — говорится в публикации.Отмечается, что нередко подобные инциденты возникают вследствие ошибочных действий пилотов. В понедельник администрация Орска сообщила, что во время учебно-тренировочных полетов, проводившихся курсантами Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, произошла катастрофа самолета ДА-40. По сведениям МЧС России, жертвами трагедии стали три человека: инструктор и два курсанта. Транспортная прокуратура инициировала проверку происшествия.

