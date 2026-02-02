Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк в 2025 году увеличил выпуск цифровых финансовых активов в 5,6 раза - 02.02.2026
Сбербанк в 2025 году увеличил выпуск цифровых финансовых активов в 5,6 раза
Сбербанк в 2025 году увеличил выпуск цифровых финансовых активов в 5,6 раза - 02.02.2026, ПРАЙМ
Сбербанк в 2025 году увеличил выпуск цифровых финансовых активов в 5,6 раза
Платформа цифровых финансовых активов (ЦФА) Сбербанка в прошлом году увеличила выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) в 5,6 раза относительно 2024 года, до... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T11:54+0300
2026-02-02T11:54+0300
финансы
банки
анатолий попов
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d58e6c9726cd92d5c7a447ff34fb13e5.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Платформа цифровых финансовых активов (ЦФА) Сбербанка в прошлом году увеличила выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) в 5,6 раза относительно 2024 года, до 408 миллиардов рублей, говорится в сообщении банка. "Объём выпусков ЦФА на платформе в 2025 году достиг 408 миллиардов рублей — это в 5,6 раза больше, чем в 2024-м (73 миллиарда), и в 204 раза больше, чем в 2023-м (2 миллиарда). Объём цифровых активов в обращении банка за последние полгода вырос с 25 до 185 миллиардов рублей (в 7,4 раза). Крупнейшая эмиссия превысила 51 миллиард рублей", - говорится в сообщении. А затем, в январе, было выпущено новых ЦФА на 231 миллиард рублей — больше половины прошлогоднего объёма, также сообщает банк. В 2024 году такие операции регулярно совершал каждый двенадцатый пользователь платформы, а в 2025-м — уже каждый пятый, отмечает также банк. "Прошедший год стал переломным для рынка цифровых активов в России, это подтверждает экспоненциальный рост платформы "Сбера". Токенизация стала не просто экспериментом, а рабочим инструментом. Крупные промышленные предприятия, логистические компании, девелоперы увидели в этих решениях экономический эффект", - говорит заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. "Впереди — дальнейшая работа над масштабированием, кастомизацией и доступностью цифровых решений для бизнеса, финансовых институтов и инвесторов", - заключил он.
финансы, банки, анатолий попов, сбербанк
Финансы, Банки, Анатолий Попов, Сбербанк
11:54 02.02.2026
 
Сбербанк в 2025 году увеличил выпуск цифровых финансовых активов в 5,6 раза

Сбербанк в 2025 г нарастил выпуск цифровых финансовых активов в 5,6 раза до 408 млрд руб

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Логотип "Сбербанка" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Платформа цифровых финансовых активов (ЦФА) Сбербанка в прошлом году увеличила выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) в 5,6 раза относительно 2024 года, до 408 миллиардов рублей, говорится в сообщении банка.
"Объём выпусков ЦФА на платформе в 2025 году достиг 408 миллиардов рублей — это в 5,6 раза больше, чем в 2024-м (73 миллиарда), и в 204 раза больше, чем в 2023-м (2 миллиарда). Объём цифровых активов в обращении банка за последние полгода вырос с 25 до 185 миллиардов рублей (в 7,4 раза). Крупнейшая эмиссия превысила 51 миллиард рублей", - говорится в сообщении.
А затем, в январе, было выпущено новых ЦФА на 231 миллиард рублей — больше половины прошлогоднего объёма, также сообщает банк.
В 2024 году такие операции регулярно совершал каждый двенадцатый пользователь платформы, а в 2025-м — уже каждый пятый, отмечает также банк.
"Прошедший год стал переломным для рынка цифровых активов в России, это подтверждает экспоненциальный рост платформы "Сбера". Токенизация стала не просто экспериментом, а рабочим инструментом. Крупные промышленные предприятия, логистические компании, девелоперы увидели в этих решениях экономический эффект", - говорит заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
"Впереди — дальнейшая работа над масштабированием, кастомизацией и доступностью цифровых решений для бизнеса, финансовых институтов и инвесторов", - заключил он.
 
ФинансыБанкиАнатолий ПоповСбербанк
 
 
