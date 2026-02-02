https://1prime.ru/20260202/sberbank-867114793.html

Сбербанк в 2025 году увеличил выпуск цифровых финансовых активов в 5,6 раза

2026-02-02T11:54+0300

финансы

банки

анатолий попов

сбербанк

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Платформа цифровых финансовых активов (ЦФА) Сбербанка в прошлом году увеличила выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) в 5,6 раза относительно 2024 года, до 408 миллиардов рублей, говорится в сообщении банка. "Объём выпусков ЦФА на платформе в 2025 году достиг 408 миллиардов рублей — это в 5,6 раза больше, чем в 2024-м (73 миллиарда), и в 204 раза больше, чем в 2023-м (2 миллиарда). Объём цифровых активов в обращении банка за последние полгода вырос с 25 до 185 миллиардов рублей (в 7,4 раза). Крупнейшая эмиссия превысила 51 миллиард рублей", - говорится в сообщении. А затем, в январе, было выпущено новых ЦФА на 231 миллиард рублей — больше половины прошлогоднего объёма, также сообщает банк. В 2024 году такие операции регулярно совершал каждый двенадцатый пользователь платформы, а в 2025-м — уже каждый пятый, отмечает также банк. "Прошедший год стал переломным для рынка цифровых активов в России, это подтверждает экспоненциальный рост платформы "Сбера". Токенизация стала не просто экспериментом, а рабочим инструментом. Крупные промышленные предприятия, логистические компании, девелоперы увидели в этих решениях экономический эффект", - говорит заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. "Впереди — дальнейшая работа над масштабированием, кастомизацией и доступностью цифровых решений для бизнеса, финансовых институтов и инвесторов", - заключил он.

