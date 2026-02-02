Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили, какие банковские счета лучше сразу закрыть - 02.02.2026
Россиян предупредили, какие банковские счета лучше сразу закрыть
Россиян предупредили, какие банковские счета лучше сразу закрыть - 02.02.2026, ПРАЙМ
Россиян предупредили, какие банковские счета лучше сразу закрыть
О том, какие банковские счета россиянам лучше закрыть, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. | 02.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. О том, какие банковские счета россиянам лучше закрыть, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.Доступность банковского обслуживания, а также конкуренция между банками за клиентов привели к тому, что у подавляющего большинства сограждан открыты счета и банковские карты одновременно в нескольких банках. Многие из них давно не используется, и о них даже могут забыть. Но такие счета грозят их держателям неприятностями.“Лучше закрывать те счета, которые не используются, но могут генерировать расходы или риски. Например, даже если на счете 0 рублей, банк может продолжать списывать плату за обслуживание счета или карты в том случае, если условия бесплатного обслуживания перестали выполняться”, - говорит Александр Хаминский.В конечном счете, это может привести к возникновению технического овердрафта и возникновению долга перед банком. И вы даже не будете об этом подозревать, пока не получите претензию. Сумма долга к тому времени может оказаться вовсе не маленькой.Юрист также советует закрыть счета в банках, сокративших клиентские офисы в вашем регионе. Так, в 2025 году российские банки закрыли рекордные 1,7 тысяч отделений.“Если банк ликвидирует офис в вашем населенном пункте, управление счетом, особенно в случае блокировок или необходимости личного визита, станет крайне затруднительным”, - пояснил он.Стоит закрыть старые зарплатные или социальные счета, которыми вы не пользовались более полугода. Банк сам имеет право инициировать закрытие таких счетов, если по ним нет операций более шести месяцев и нулевой баланс.Проверить все открытые на имя гражданина счета можно в личном кабинете налогоплательщика в разделе "Сведения о банковских счетах", заключил юрист.
02:02 02.02.2026
 
Россиян предупредили, какие банковские счета лучше сразу закрыть

Юрист Хаминский рекомендует закрыть неиспользуемые банковские счета

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. О том, какие банковские счета россиянам лучше закрыть, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.
Доступность банковского обслуживания, а также конкуренция между банками за клиентов привели к тому, что у подавляющего большинства сограждан открыты счета и банковские карты одновременно в нескольких банках. Многие из них давно не используется, и о них даже могут забыть. Но такие счета грозят их держателям неприятностями.
“Лучше закрывать те счета, которые не используются, но могут генерировать расходы или риски. Например, даже если на счете 0 рублей, банк может продолжать списывать плату за обслуживание счета или карты в том случае, если условия бесплатного обслуживания перестали выполняться”, - говорит Александр Хаминский.
В конечном счете, это может привести к возникновению технического овердрафта и возникновению долга перед банком. И вы даже не будете об этом подозревать, пока не получите претензию. Сумма долга к тому времени может оказаться вовсе не маленькой.
Юрист также советует закрыть счета в банках, сокративших клиентские офисы в вашем регионе. Так, в 2025 году российские банки закрыли рекордные 1,7 тысяч отделений.
“Если банк ликвидирует офис в вашем населенном пункте, управление счетом, особенно в случае блокировок или необходимости личного визита, станет крайне затруднительным”, - пояснил он.
Стоит закрыть старые зарплатные или социальные счета, которыми вы не пользовались более полугода. Банк сам имеет право инициировать закрытие таких счетов, если по ним нет операций более шести месяцев и нулевой баланс.
Проверить все открытые на имя гражданина счета можно в личном кабинете налогоплательщика в разделе "Сведения о банковских счетах", заключил юрист.
 
