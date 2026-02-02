https://1prime.ru/20260202/scheta-867048483.html

Россиян предупредили, какие банковские счета лучше сразу закрыть

Россиян предупредили, какие банковские счета лучше сразу закрыть - 02.02.2026, ПРАЙМ

Россиян предупредили, какие банковские счета лучше сразу закрыть

О том, какие банковские счета россиянам лучше закрыть, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T02:02+0300

2026-02-02T02:02+0300

2026-02-02T02:02+0300

финансы

банки

банковские счета

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/81/841428182_0:252:2400:1602_1920x0_80_0_0_dd100f0e460813bd3fa2ba082558961e.jpg

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. О том, какие банковские счета россиянам лучше закрыть, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.Доступность банковского обслуживания, а также конкуренция между банками за клиентов привели к тому, что у подавляющего большинства сограждан открыты счета и банковские карты одновременно в нескольких банках. Многие из них давно не используется, и о них даже могут забыть. Но такие счета грозят их держателям неприятностями.“Лучше закрывать те счета, которые не используются, но могут генерировать расходы или риски. Например, даже если на счете 0 рублей, банк может продолжать списывать плату за обслуживание счета или карты в том случае, если условия бесплатного обслуживания перестали выполняться”, - говорит Александр Хаминский.В конечном счете, это может привести к возникновению технического овердрафта и возникновению долга перед банком. И вы даже не будете об этом подозревать, пока не получите претензию. Сумма долга к тому времени может оказаться вовсе не маленькой.Юрист также советует закрыть счета в банках, сокративших клиентские офисы в вашем регионе. Так, в 2025 году российские банки закрыли рекордные 1,7 тысяч отделений.“Если банк ликвидирует офис в вашем населенном пункте, управление счетом, особенно в случае блокировок или необходимости личного визита, станет крайне затруднительным”, - пояснил он.Стоит закрыть старые зарплатные или социальные счета, которыми вы не пользовались более полугода. Банк сам имеет право инициировать закрытие таких счетов, если по ним нет операций более шести месяцев и нулевой баланс.Проверить все открытые на имя гражданина счета можно в личном кабинете налогоплательщика в разделе "Сведения о банковских счетах", заключил юрист.

https://1prime.ru/20260123/perevody-866789266.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, банковские счета