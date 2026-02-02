Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
02.02.2026
Банк развития ШОС сосредоточится на финансировании важных проектов
Банк развития ШОС сосредоточится на финансировании важных проектов - 02.02.2026, ПРАЙМ
Банк развития ШОС сосредоточится на финансировании важных проектов
Банк развития ШОС сосредоточится на финансировании значимых для региона проектов в сфере логистики, энергетики и промышленной кооперации, заявил в интервью РИА... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T13:41+0300
2026-02-02T13:41+0300
мировая экономика
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874440_0:319:1461:1141_1920x0_80_0_0_40a290e0c1dbcf801bff46247665e118.jpg
ПЕКИН, 2 фев – ПРАЙМ, Анна Раткогло. Банк развития ШОС сосредоточится на финансировании значимых для региона проектов в сфере логистики, энергетики и промышленной кооперации, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. "Банк, как ожидается, сосредоточится на экспертизе и финансировании значимых для региона проектов, таких как транспортная и логистическая инфраструктура, энергетика, устойчивое развитие и промышленная кооперация", - заявил Ермекбаев. Лидеры стран ШОС по итогам саммита в Тяньцзине в сентябре 2025 года приняли декларацию, в которой говорилось, что заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института.
2026
мировая экономика, шос
Мировая экономика, ШОС
13:41 02.02.2026
 
Банк развития ШОС сосредоточится на финансировании важных проектов

Банк развития ШОС сосредоточится на финансировании значимых для региона проектов

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 2 фев – ПРАЙМ, Анна Раткогло. Банк развития ШОС сосредоточится на финансировании значимых для региона проектов в сфере логистики, энергетики и промышленной кооперации, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
"Банк, как ожидается, сосредоточится на экспертизе и финансировании значимых для региона проектов, таких как транспортная и логистическая инфраструктура, энергетика, устойчивое развитие и промышленная кооперация", - заявил Ермекбаев.
Лидеры стран ШОС по итогам саммита в Тяньцзине в сентябре 2025 года приняли декларацию, в которой говорилось, что заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института.
 
Мировая экономикаШОС
 
 
