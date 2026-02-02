https://1prime.ru/20260202/shos-867117215.html
Банк развития ШОС сосредоточится на финансировании важных проектов
ПЕКИН, 2 фев – ПРАЙМ, Анна Раткогло. Банк развития ШОС сосредоточится на финансировании значимых для региона проектов в сфере логистики, энергетики и промышленной кооперации, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. "Банк, как ожидается, сосредоточится на экспертизе и финансировании значимых для региона проектов, таких как транспортная и логистическая инфраструктура, энергетика, устойчивое развитие и промышленная кооперация", - заявил Ермекбаев. Лидеры стран ШОС по итогам саммита в Тяньцзине в сентябре 2025 года приняли декларацию, в которой говорилось, что заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института.
