Банк развития ШОС сосредоточится на финансировании важных проектов

Банк развития ШОС сосредоточится на финансировании важных проектов

2026-02-02T13:41+0300

мировая экономика

шос

ПЕКИН, 2 фев – ПРАЙМ, Анна Раткогло. Банк развития ШОС сосредоточится на финансировании значимых для региона проектов в сфере логистики, энергетики и промышленной кооперации, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. "Банк, как ожидается, сосредоточится на экспертизе и финансировании значимых для региона проектов, таких как транспортная и логистическая инфраструктура, энергетика, устойчивое развитие и промышленная кооперация", - заявил Ермекбаев. Лидеры стран ШОС по итогам саммита в Тяньцзине в сентябре 2025 года приняли декларацию, в которой говорилось, что заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института.

мировая экономика, шос