Менеджера Wink оштрафовали за пропаганду ЛГБТ-отношений

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Мировой судья в Москве оштрафовал на 200 тысяч рублей менеджера онлайн-кинотеатра Wink по делу о пропаганде ЛГБТ*-отношений (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением мирового судьи судебного участка Попов Вячеслав Андреевич, руководитель направления ООО "Рестрим Медиа", признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Суд назначил должностному лицу административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что Попов является менеджером онлайн-кинотеатра Wink.*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

