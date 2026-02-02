https://1prime.ru/20260202/shtraf-867124727.html
Менеджера Wink оштрафовали за пропаганду ЛГБТ-отношений
Менеджера Wink оштрафовали за пропаганду ЛГБТ-отношений - 02.02.2026, ПРАЙМ
Менеджера Wink оштрафовали за пропаганду ЛГБТ-отношений
Мировой судья в Москве оштрафовал на 200 тысяч рублей менеджера онлайн-кинотеатра Wink по делу о пропаганде ЛГБТ*-отношений (движение ЛГБТ* признано в России... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T16:18+0300
2026-02-02T16:18+0300
2026-02-02T16:18+0300
бизнес
россия
общество
москва
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861213645_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_7048b399860ac0f1b14c4a77d6698b10.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Мировой судья в Москве оштрафовал на 200 тысяч рублей менеджера онлайн-кинотеатра Wink по делу о пропаганде ЛГБТ*-отношений (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением мирового судьи судебного участка Попов Вячеслав Андреевич, руководитель направления ООО "Рестрим Медиа", признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Суд назначил должностному лицу административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что Попов является менеджером онлайн-кинотеатра Wink.*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861213645_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_a84a8cbb7c1682f9baf0b073b5c1d432.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество , москва, рф
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ
Менеджера Wink оштрафовали за пропаганду ЛГБТ-отношений
Менеджера онлайн-кинотеатра Wink оштрафовали за пропаганду ЛГБТ-отношений