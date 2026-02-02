Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Менеджера Wink оштрафовали за пропаганду ЛГБТ-отношений - 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T16:18+0300
2026-02-02T16:18+0300
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Мировой судья в Москве оштрафовал на 200 тысяч рублей менеджера онлайн-кинотеатра Wink по делу о пропаганде ЛГБТ*-отношений (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением мирового судьи судебного участка Попов Вячеслав Андреевич, руководитель направления ООО "Рестрим Медиа", признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Суд назначил должностному лицу административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что Попов является менеджером онлайн-кинотеатра Wink.*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
16:18 02.02.2026
 
Менеджера Wink оштрафовали за пропаганду ЛГБТ-отношений

Менеджера онлайн-кинотеатра Wink оштрафовали за пропаганду ЛГБТ-отношений

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Статуя Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Мировой судья в Москве оштрафовал на 200 тысяч рублей менеджера онлайн-кинотеатра Wink по делу о пропаганде ЛГБТ*-отношений (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением мирового судьи судебного участка Попов Вячеслав Андреевич, руководитель направления ООО "Рестрим Медиа", признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Суд назначил должностному лицу административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что Попов является менеджером онлайн-кинотеатра Wink.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
 
