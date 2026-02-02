Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Сибуре" рассказали, какие специалисты нужны на предприятиях отрасли - 02.02.2026
В "Сибуре" рассказали, какие специалисты нужны на предприятиях отрасли
В "Сибуре" рассказали, какие специалисты нужны на предприятиях отрасли - 02.02.2026, ПРАЙМ
В "Сибуре" рассказали, какие специалисты нужны на предприятиях отрасли
Нефтехимическим предприятиям "Сибура" требуются, прежде всего, аппаратчики, электромонтеры, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, химики,... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T05:46+0300
2026-02-02T06:39+0300
промышленность
амурская область
татарстан
сибур
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867108677.jpg?1770003567
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Нефтехимическим предприятиям "Сибура" требуются, прежде всего, аппаратчики, электромонтеры, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, химики, лаборанты, механики и технологи, рассказала РИА Новости руководитель по развитию персонала компании Мария Алексеева. "Для реализации инвестпроектов и поддержки действующих мощностей нам, в первую очередь, нужны инженерно‑производственные специалисты: аппаратчики химического производства, электромонтеры, слесари по КИПиА, химики/лаборанты, механики и технологи", - поделилась она. Алексеева пояснила, что на предприятиях требуются специалисты со средним профессиональным или высшим образованием по таким профилям, как химия, химическая технология, автоматизация, электроэнергетика, а также по смежным направлениям. "Характер труда на предприятиях существенно изменился - мы говорим о "бирюзовых воротничках": более 70% инженерных профессий стали высокотехнологичными. Инженер сегодня работает не только с оборудованием, но и с данными и цифровыми системами управления производством... Поэтому управление данными и цифровая грамотность становятся базовой компетенцией на всех уровнях", - добавила она. По ее словам, нефтехимия теперь все чаще воспринимается как deep tech - среда сложных технологий, масштабных задач и длинных карьерных траекторий. Это отражается и в интересе молодежи: промышленность рассматривают не только инженеры, но и выпускники бизнес‑ и IT‑направлений. У "Сибура" наибольшая потребность в новых специалистах в ключевых регионах присутствия и на крупных проектах, в том числе в Амурской области, Тобольске и Татарстане, отметила также Алексеева.
амурская область
татарстан
промышленность, амурская область, татарстан, сибур
Промышленность, Амурская область, ТАТАРСТАН, Сибур
05:46 02.02.2026 (обновлено: 06:39 02.02.2026)
 
В "Сибуре" рассказали, какие специалисты нужны на предприятиях отрасли

РИА Новости: нефтехимическим предприятиям нужны аппаратчики, электромонтеры и механики

