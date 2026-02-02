https://1prime.ru/20260202/sibur-867108677.html
В "Сибуре" рассказали, какие специалисты нужны на предприятиях отрасли
В "Сибуре" рассказали, какие специалисты нужны на предприятиях отрасли - 02.02.2026, ПРАЙМ
В "Сибуре" рассказали, какие специалисты нужны на предприятиях отрасли
Нефтехимическим предприятиям "Сибура" требуются, прежде всего, аппаратчики, электромонтеры, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, химики,... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T05:46+0300
2026-02-02T05:46+0300
2026-02-02T06:39+0300
промышленность
амурская область
татарстан
сибур
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867108677.jpg?1770003567
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Нефтехимическим предприятиям "Сибура" требуются, прежде всего, аппаратчики, электромонтеры, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, химики, лаборанты, механики и технологи, рассказала РИА Новости руководитель по развитию персонала компании Мария Алексеева. "Для реализации инвестпроектов и поддержки действующих мощностей нам, в первую очередь, нужны инженерно‑производственные специалисты: аппаратчики химического производства, электромонтеры, слесари по КИПиА, химики/лаборанты, механики и технологи", - поделилась она. Алексеева пояснила, что на предприятиях требуются специалисты со средним профессиональным или высшим образованием по таким профилям, как химия, химическая технология, автоматизация, электроэнергетика, а также по смежным направлениям. "Характер труда на предприятиях существенно изменился - мы говорим о "бирюзовых воротничках": более 70% инженерных профессий стали высокотехнологичными. Инженер сегодня работает не только с оборудованием, но и с данными и цифровыми системами управления производством... Поэтому управление данными и цифровая грамотность становятся базовой компетенцией на всех уровнях", - добавила она. По ее словам, нефтехимия теперь все чаще воспринимается как deep tech - среда сложных технологий, масштабных задач и длинных карьерных траекторий. Это отражается и в интересе молодежи: промышленность рассматривают не только инженеры, но и выпускники бизнес‑ и IT‑направлений. У "Сибура" наибольшая потребность в новых специалистах в ключевых регионах присутствия и на крупных проектах, в том числе в Амурской области, Тобольске и Татарстане, отметила также Алексеева.
амурская область
татарстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, амурская область, татарстан, сибур
Промышленность, Амурская область, ТАТАРСТАН, Сибур
В "Сибуре" рассказали, какие специалисты нужны на предприятиях отрасли
РИА Новости: нефтехимическим предприятиям нужны аппаратчики, электромонтеры и механики
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Нефтехимическим предприятиям "Сибура" требуются, прежде всего, аппаратчики, электромонтеры, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, химики, лаборанты, механики и технологи, рассказала РИА Новости руководитель по развитию персонала компании Мария Алексеева.
"Для реализации инвестпроектов и поддержки действующих мощностей нам, в первую очередь, нужны инженерно‑производственные специалисты: аппаратчики химического производства, электромонтеры, слесари по КИПиА, химики/лаборанты, механики и технологи", - поделилась она.
Алексеева пояснила, что на предприятиях требуются специалисты со средним профессиональным или высшим образованием по таким профилям, как химия, химическая технология, автоматизация, электроэнергетика, а также по смежным направлениям.
"Характер труда на предприятиях существенно изменился - мы говорим о "бирюзовых воротничках": более 70% инженерных профессий стали высокотехнологичными. Инженер сегодня работает не только с оборудованием, но и с данными и цифровыми системами управления производством... Поэтому управление данными и цифровая грамотность становятся базовой компетенцией на всех уровнях", - добавила она.
По ее словам, нефтехимия теперь все чаще воспринимается как deep tech - среда сложных технологий, масштабных задач и длинных карьерных траекторий. Это отражается и в интересе молодежи: промышленность рассматривают не только инженеры, но и выпускники бизнес‑ и IT‑направлений.
У "Сибура" наибольшая потребность в новых специалистах в ключевых регионах присутствия и на крупных проектах, в том числе в Амурской области, Тобольске и Татарстане, отметила также Алексеева.