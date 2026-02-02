https://1prime.ru/20260202/slovakija-867107252.html

Словакия не планирует разрывать соглашение с Россией по ядерному топливу

Словакия не планирует разрывать соглашение с Россией по ядерному топливу - 02.02.2026, ПРАЙМ

Словакия не планирует разрывать соглашение с Россией по ядерному топливу

Словакия не планирует разрывать соглашение с Россией на поставки ядерного топлива для АЭС, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T04:03+0300

2026-02-02T04:03+0300

2026-02-02T04:39+0300

энергетика

экономика

газ

словакия

европа

сша

алексей лихачев

роберт фицо

ек

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867107252.jpg?1769996385

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Словакия не планирует разрывать соглашение с Россией на поставки ядерного топлива для АЭС, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. В январе представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен сообщила, что ЕК готовит проект запрета на импорт продукции ядерной промышленности из России в Евросоюз. Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев позднее заявлял, что возможный запрет на закупки российского ядерного топлива поставил бы под угрозу ядерную безопасность Европы. Вице-премьер Словакии, комментируя газете "Известия" намерения ЕК, заявил, что страна не планирует внезапно разрывать соглашение с Россией на поставки топлива для АЭС. "Действующий контракт на поставку ядерного топлива - результат долгосрочных технических решений и договоренностей в сфере безопасности, и его внезапное прекращение могло бы поставить под угрозу стабильность производства электроэнергии. Поэтому Словакия действует прагматично - параллельно работает над диверсификацией поставщиков ядерного топлива, но при этом обеспечивает безопасную и бесперебойную работу атомных электростанций. Решения в этой сфере должны основываться на профессиональных, а не идеологических критериях", - сказал Гашпар. В январе словацкий премьер-министр Роберт Фицо сообщал, что его страна подписала с США соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, которое в будущем может сделать возможным строительство американской компанией Westinghouse нового энергоблока на территории действующей в республике АЭС в поселке Ясловске-Богунице. В Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" (на западе республики) и "Моховце" (в центральной части республики), созданные при участии советских и российских специалистов.

словакия

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, словакия, европа, сша, алексей лихачев, роберт фицо, ек, ес, росатом