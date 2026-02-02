Эксперт предсказал рост цен на смартфоны к весне

https://1prime.ru/20260202/smartfony-867117882.html

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Смартфоны к весне могут в среднем подорожать на 10-30%, такое мнение aif.ru высказал эксперт в области информационных технологий Эльдар Муртазин. Ранее аналитики отмечали всплеск мировых цен на чипы памяти, используемые в том числе в смартфонах. Так, международная аналитическая компания Counterpoint Research в январе дала прогноз, согласно которому в первом квартале память подорожает на 40-50%, а во втором квартале - еще примерно на 20%. "Цены меняются уже на глазах, пока не сильно. Но если говорить про март-апрель, то цены поменяются на все в зависимости от типа техники. Смартфоны - от 10 до 30%, ноутбуки – на 20%, игровые ноутбуки - на 30-40% вырастут в цене. Постепенно вся техника будет дорожать, включая бытовую", - сказал Муртазин.

