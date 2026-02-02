https://1prime.ru/20260202/smartfony-867117882.html
Эксперт предсказал рост цен на смартфоны к весне
Эксперт предсказал рост цен на смартфоны к весне - 02.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт предсказал рост цен на смартфоны к весне
Смартфоны к весне могут в среднем подорожать на 10-30%, такое мнение aif.ru высказал эксперт в области информационных технологий Эльдар Муртазин. | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T13:43+0300
2026-02-02T13:43+0300
2026-02-02T13:43+0300
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138e0e7373bf89b719ae578a1cf2ed31.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Смартфоны к весне могут в среднем подорожать на 10-30%, такое мнение aif.ru высказал эксперт в области информационных технологий Эльдар Муртазин. Ранее аналитики отмечали всплеск мировых цен на чипы памяти, используемые в том числе в смартфонах. Так, международная аналитическая компания Counterpoint Research в январе дала прогноз, согласно которому в первом квартале память подорожает на 40-50%, а во втором квартале - еще примерно на 20%. "Цены меняются уже на глазах, пока не сильно. Но если говорить про март-апрель, то цены поменяются на все в зависимости от типа техники. Смартфоны - от 10 до 30%, ноутбуки – на 20%, игровые ноутбуки - на 30-40% вырастут в цене. Постепенно вся техника будет дорожать, включая бытовую", - сказал Муртазин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3947920576951501a1cf5808de47b124.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
Эксперт предсказал рост цен на смартфоны к весне
Муртазин: смартфоны к весне могут в среднем подорожать на 10-30%
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Смартфоны к весне могут в среднем подорожать на 10-30%, такое мнение aif.ru высказал эксперт в области информационных технологий Эльдар Муртазин.
Ранее аналитики отмечали всплеск мировых цен на чипы памяти, используемые в том числе в смартфонах. Так, международная аналитическая компания Counterpoint Research в январе дала прогноз, согласно которому в первом квартале память подорожает на 40-50%, а во втором квартале - еще примерно на 20%.
"Цены меняются уже на глазах, пока не сильно. Но если говорить про март-апрель, то цены поменяются на все в зависимости от типа техники. Смартфоны - от 10 до 30%, ноутбуки – на 20%, игровые ноутбуки - на 30-40% вырастут в цене. Постепенно вся техника будет дорожать, включая бытовую", - сказал Муртазин.