СМИ: демократы в Палате представителей США разошлись во мнениях

2026-02-02T05:01+0300
2026-02-02T05:01+0300
2026-02-02T05:01+0300
ВАШИНГТОН, 2 фев – ПРАЙМ. Демократы в Палате представителей США в ходе созвона в воскресенье разделились во мнениях, стоит ли голосовать за временное финансирование министерства внутренней безопасности (МВБ) без каких-либо реформ, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"Несколько законодателей выразили категорическое несогласие голосовать за проект финансирования... Но другая группа ведущих демократов привела аргументы в пользу законопроекта, включая двух бывших лидеров партии," - передает портал.
Согласно источникам, на которые ссылается Axios, лидер меньшинства в Палате представителей, Хаким Джеффрис предупредил спикера Майка Джонсона, что тому не стоит полагаться на голоса демократов в ходе принятия законопроекта.
В субботу в США наступил частичный технический шатдаун. Сенат США ранее одобрил пакет из пяти бюджетных законопроектов, а также утвердил временное двухнедельное финансирование для министерства внутренней безопасности (МВБ).
Финансирование этого ведомства стало главным камнем преткновения среди законодателей, в частности, из-за действий иммиграционной и таможенной службы (ICE) и вызванных ими массовых протестов: по этой статье расходов еще предстоит найти компромисс.
