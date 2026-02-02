Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США возобновили поставки украшений на российский рынок - 02.02.2026
США возобновили поставки украшений на российский рынок
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. США в ноябре возобновили поставки ювелирных изделий на российский рынок, которых не было почти четыре года, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в ноябре Штаты экспортировали в Россию украшения на 322,5 тысячи долларов. В последний раз американские компании поставили эти изделия в Россию в феврале 2022 года - на 1,8 миллиона долларов. Топ-5 крупнейшими импортерами украшений из США по итогам неполного 2025 года стали Гонконг (2,4 миллиарда долларов), Швейцария (1,3 миллиарда долларов), Индия (952,3 миллиона долларов), Япония (611,3 миллиона долларов) и Великобритания (595,4 миллиона долларов).
