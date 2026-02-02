https://1prime.ru/20260202/ssha-867110916.html

США возобновили поставки украшений на российский рынок

США возобновили поставки украшений на российский рынок - 02.02.2026, ПРАЙМ

США возобновили поставки украшений на российский рынок

США в ноябре возобновили поставки ювелирных изделий на российский рынок, которых не было почти четыре года, выяснило РИА Новости по данным американской... | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T07:47+0300

2026-02-02T07:47+0300

2026-02-02T07:47+0300

экономика

бизнес

россия

сша

гонконг

швейцария

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867110916.jpg?1770007656

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. США в ноябре возобновили поставки ювелирных изделий на российский рынок, которых не было почти четыре года, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в ноябре Штаты экспортировали в Россию украшения на 322,5 тысячи долларов. В последний раз американские компании поставили эти изделия в Россию в феврале 2022 года - на 1,8 миллиона долларов. Топ-5 крупнейшими импортерами украшений из США по итогам неполного 2025 года стали Гонконг (2,4 миллиарда долларов), Швейцария (1,3 миллиарда долларов), Индия (952,3 миллиона долларов), Япония (611,3 миллиона долларов) и Великобритания (595,4 миллиона долларов).

сша

гонконг

швейцария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сша, гонконг, швейцария