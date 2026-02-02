Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс деловой активности в промышленности США вырос до 52,6 процента - 02.02.2026
Индекс деловой активности в промышленности США вырос до 52,6 процента
Индекс деловой активности в промышленности США вырос до 52,6 процента - 02.02.2026, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в промышленности США вырос до 52,6 процента
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе вырос до 52,6% с уровня декабря в 47,9%, свидетельствуют данные американского... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T18:50+0300
2026-02-02T18:53+0300
мировая экономика
промышленность
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861332279_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_6fb69f822e4c08a1ca79fa3aeb024b88.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе вырос до 52,6% с уровня декабря в 47,9%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали рост показателя лишь до 48,5%.При этом индекс занятости в промышленности страны в январе поднялся до 48,1% с 44,8% месяцем ранее, а индекс цен вырос до 59% со значения предшествовавшего месяца в 58,5%.Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
сша
мировая экономика, промышленность, сша
Мировая экономика, Промышленность, США
18:50 02.02.2026 (обновлено: 18:53 02.02.2026)
 
Индекс деловой активности в промышленности США вырос до 52,6 процента

Индекс деловой активности в промышленности США в январе вырос до 52,6%

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЗдание Нью-Йоркской фондовой биржи
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе вырос до 52,6% с уровня декабря в 47,9%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали рост показателя лишь до 48,5%.
При этом индекс занятости в промышленности страны в январе поднялся до 48,1% с 44,8% месяцем ранее, а индекс цен вырос до 59% со значения предшествовавшего месяца в 58,5%.
Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
Мировая экономикаПромышленностьСША
 
 
