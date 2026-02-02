https://1prime.ru/20260202/ssha-867129494.html

Индекс деловой активности в промышленности США вырос до 52,6 процента

2026-02-02T18:50+0300

2026-02-02T18:50+0300

2026-02-02T18:53+0300

мировая экономика

промышленность

сша

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе вырос до 52,6% с уровня декабря в 47,9%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали рост показателя лишь до 48,5%.При этом индекс занятости в промышленности страны в январе поднялся до 48,1% с 44,8% месяцем ранее, а индекс цен вырос до 59% со значения предшествовавшего месяца в 58,5%.Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.

сша

2026

мировая экономика, промышленность, сша