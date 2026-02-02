https://1prime.ru/20260202/ssha-867130906.html
США продлили разрешение на операции с облигациями PDVSA
США продлили разрешение на операции с облигациями PDVSA - 02.02.2026, ПРАЙМ
США продлили разрешение на операции с облигациями PDVSA
США продлили разрешение после 20 марта проводить операции, связанные с облигациями венесуэльской нефтяной компании PDVSA 2020 года выпуска со ставкой 8,5%,... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T19:52+0300
2026-02-02T19:52+0300
2026-02-02T19:52+0300
финансы
сша
венесуэла
pdvsa
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg
ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. США продлили разрешение после 20 марта проводить операции, связанные с облигациями венесуэльской нефтяной компании PDVSA 2020 года выпуска со ставкой 8,5%, говорится в опубликованной генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. "За исключением предусмотренного пунктом (b) настоящей генеральной лицензии, начиная с 20 марта 2026 года разрешаются все операции, связанные с облигациями PDVSA со ставкой 8,5%, включая предоставление финансирования и иные сделки, которые в противном случае были бы запрещены", - отмечается в документе. При этом лицензия не распространяется на транзакции, которые остаются запрещtнными в рамках санкционного режима против Венесуэлы или других положений нормативных актов США. Согласно документу, новая генеральная лицензия №5U вступает в силу 2 февраля 2026 года и полностью заменяет ранее действовавшую лицензию №5T от 19 декабря 2025 года.
https://1prime.ru/20260202/tramp-867110395.html
сша
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_52c356dd51e56fb44ff7b0c1867a93cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, сша, венесуэла, pdvsa, мировая экономика
Финансы, США, ВЕНЕСУЭЛА, PDVSA, Мировая экономика
США продлили разрешение на операции с облигациями PDVSA
США продлили разрешение на операции по облигациям венесуэльской PDVSA
ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. США продлили разрешение после 20 марта проводить операции, связанные с облигациями венесуэльской нефтяной компании PDVSA 2020 года выпуска со ставкой 8,5%, говорится в опубликованной генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.
"За исключением предусмотренного пунктом (b) настоящей генеральной лицензии, начиная с 20 марта 2026 года разрешаются все операции, связанные с облигациями PDVSA со ставкой 8,5%, включая предоставление финансирования и иные сделки, которые в противном случае были бы запрещены", - отмечается в документе.
При этом лицензия не распространяется на транзакции, которые остаются запрещtнными в рамках санкционного режима против Венесуэлы или других положений нормативных актов США.
Согласно документу, новая генеральная лицензия №5U вступает в силу 2 февраля 2026 года и полностью заменяет ранее действовавшую лицензию №5T от 19 декабря 2025 года.
Трамп рассказал о присоединении Гренландии, Канады и Венесуэлы к США