США продлили разрешение на операции с облигациями PDVSA - 02.02.2026
США продлили разрешение на операции с облигациями PDVSA
2026-02-02T19:52+0300
2026-02-02T19:52+0300
финансы
сша
венесуэла
pdvsa
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg
ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. США продлили разрешение после 20 марта проводить операции, связанные с облигациями венесуэльской нефтяной компании PDVSA 2020 года выпуска со ставкой 8,5%, говорится в опубликованной генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. "За исключением предусмотренного пунктом (b) настоящей генеральной лицензии, начиная с 20 марта 2026 года разрешаются все операции, связанные с облигациями PDVSA со ставкой 8,5%, включая предоставление финансирования и иные сделки, которые в противном случае были бы запрещены", - отмечается в документе. При этом лицензия не распространяется на транзакции, которые остаются запрещtнными в рамках санкционного режима против Венесуэлы или других положений нормативных актов США. Согласно документу, новая генеральная лицензия №5U вступает в силу 2 февраля 2026 года и полностью заменяет ранее действовавшую лицензию №5T от 19 декабря 2025 года.
сша
венесуэла
финансы, сша, венесуэла, pdvsa, мировая экономика
Финансы, США, ВЕНЕСУЭЛА, PDVSA, Мировая экономика
19:52 02.02.2026
 
США продлили разрешение на операции с облигациями PDVSA

США продлили разрешение на операции по облигациям венесуэльской PDVSA

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. США продлили разрешение после 20 марта проводить операции, связанные с облигациями венесуэльской нефтяной компании PDVSA 2020 года выпуска со ставкой 8,5%, говорится в опубликованной генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.
"За исключением предусмотренного пунктом (b) настоящей генеральной лицензии, начиная с 20 марта 2026 года разрешаются все операции, связанные с облигациями PDVSA со ставкой 8,5%, включая предоставление финансирования и иные сделки, которые в противном случае были бы запрещены", - отмечается в документе.
При этом лицензия не распространяется на транзакции, которые остаются запрещtнными в рамках санкционного режима против Венесуэлы или других положений нормативных актов США.
Согласно документу, новая генеральная лицензия №5U вступает в силу 2 февраля 2026 года и полностью заменяет ранее действовавшую лицензию №5T от 19 декабря 2025 года.
