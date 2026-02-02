https://1prime.ru/20260202/ssha-867130906.html

США продлили разрешение на операции с облигациями PDVSA

ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. США продлили разрешение после 20 марта проводить операции, связанные с облигациями венесуэльской нефтяной компании PDVSA 2020 года выпуска со ставкой 8,5%, говорится в опубликованной генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. "За исключением предусмотренного пунктом (b) настоящей генеральной лицензии, начиная с 20 марта 2026 года разрешаются все операции, связанные с облигациями PDVSA со ставкой 8,5%, включая предоставление финансирования и иные сделки, которые в противном случае были бы запрещены", - отмечается в документе. При этом лицензия не распространяется на транзакции, которые остаются запрещtнными в рамках санкционного режима против Венесуэлы или других положений нормативных актов США. Согласно документу, новая генеральная лицензия №5U вступает в силу 2 февраля 2026 года и полностью заменяет ранее действовавшую лицензию №5T от 19 декабря 2025 года.

