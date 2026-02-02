Фондовые индексы США растут на фоне публикации статистических данных

https://1prime.ru/20260202/ssha-867131285.html

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в понедельник вечером на фоне публикации статистических и корпоративных данных, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 19.59 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,92% - до 49 343,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,69% - до 23 624,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,60%, до 6 980,65 пункта. Аналитики оценивают данные макростатистики. Согласно данным американского Института управления поставками, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе вырос до 52,6% с уровня декабря в 47,9%. Аналитики ждали рост показателя лишь до 48,5%. "Производственная активность, похоже, выходит из холодной зимы", - сказал агентству Блумберг аналитик из Wealth Management Брайан Якобсен (Brian Jacobsen). "Мы уже видели признаки оживления, но затем производство снова спадало, однако, учитывая рост новых заказов, возможно, это оживление реально", - добавил эксперт. Инвесторы также обращают внимание на рост акций компаний технологического сектора США. Так, акции Alphabet Inc., владеющий компанией Google, дорожают на 1,21%, до 342,61 доллара, ранее в понедельник достигнув рекордного показателя в 345,13 долларов за акцию. Акции американского производителя программного обеспечения Oracle Corp. растут на 2,55%, до 168,75 долларов после падения за неделю более чем на 7%.

