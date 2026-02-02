https://1prime.ru/20260202/ssha-867133998.html
Трамп согласился снизить пошлину для Индии до 18 процентов
ВАШИНГТОН, 2 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился по просьбе индийского премьера Нарендры Моди снизить пошлину для Индии с 25% до 18%. "Из дружбы и уважения к премьер-министру Моди и по его просьбе, начиная с сегодняшнего дня, мы договорились о торговой сделке между США и Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину, снизив ее с 25% до 18%", – написал Трамп в соцсети TruthSocial.
