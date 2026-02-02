Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп согласился снизить пошлину для Индии до 18 процентов - 02.02.2026
Трамп согласился снизить пошлину для Индии до 18 процентов
2026-02-02T20:45+0300
2026-02-02T22:21+0300
мировая экономика
россия
сша
индия
дональд трамп
нарендра моди
ВАШИНГТОН, 2 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился по просьбе индийского премьера Нарендры Моди снизить пошлину для Индии с 25% до 18%. "Из дружбы и уважения к премьер-министру Моди и по его просьбе, начиная с сегодняшнего дня, мы договорились о торговой сделке между США и Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину, снизив ее с 25% до 18%", – написал Трамп в соцсети TruthSocial.
мировая экономика, россия, сша, индия, дональд трамп, нарендра моди
Мировая экономика, РОССИЯ, США, ИНДИЯ, Дональд Трамп, Нарендра Моди
20:45 02.02.2026 (обновлено: 22:21 02.02.2026)
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 2 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился по просьбе индийского премьера Нарендры Моди снизить пошлину для Индии с 25% до 18%.
"Из дружбы и уважения к премьер-министру Моди и по его просьбе, начиная с сегодняшнего дня, мы договорились о торговой сделке между США и Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину, снизив ее с 25% до 18%", – написал Трамп в соцсети TruthSocial.
Мировая экономика, РОССИЯ, США, ИНДИЯ, Дональд Трамп, Нарендра Моди
 
 
