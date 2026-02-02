Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Индии оценили торговую сделку с США
2026-02-02T23:48+0300
2026-02-02T23:48+0300
мировая экономика
россия
индия
сша
вашингтон
дональд трамп
нарендра моди
23:48 02.02.2026
 
В Индии оценили торговую сделку с США

Министр торговли Индии Гоял: торговая сделка поможет Дели получить технологии от США

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 фев – ПРАЙМ. Заключенная между Индией и США торговая сделка поможет Дели получить технологии от Вашингтона и совместно их разрабатывать, заявил министр торговли Индии Пиюш Гоял.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента.
"Поздравляем премьер-министра Нарендру Моди и президента Дональда Трампа, а также народы Индии и Соединенных Штатов с этим знаменательным торговым соглашением... Индия и США являются естественными союзниками, и наше партнерство позволит совместно создавать технологии, разрабатывать решения и работать вместе ради мира, роста и более светлого будущего для Индии и США", - заявил Гоял.
Он отметил, что это соглашение открывает беспрецедентные возможности для фермеров, малых и средних предприятий, предпринимателей и квалифицированных рабочих, "позволяя производить в Индии для всего мира, проектировать в Индии для всего мира и внедрять инновации в Индии для всего мира".
"Это поможет Индии получить технологии из США. Это не просто торговая сделка - это исторический поворотный момент, который изменит индийско-американские отношения и ускорит наш путь к развитой Индии к 2047 году", - добавил министр.
