Строительство газопровода на юго-западе Москвы завершено

Строительство газопровода на юго-западе Москвы завершено

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Строительство газопровода на юго-западе Москвы завершено более чем наполовину, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На юго-западе столицы ведется строительство газопровода высокого давления. Его прокладывают на участке от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского. Работы выполняют специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках программы по развитию и модернизации газотранспортной системы. Сейчас готовность объекта составляет уже более 50 процентов", - говорится в сообщении. По данным портала, работы ведутся с применением современных технологий, позволяющих минимизировать воздействие на транспортную инфраструктуру и экологию.

