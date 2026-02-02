https://1prime.ru/20260202/stroitelstvo-867110850.html
Строительство газопровода на юго-западе Москвы завершено
02.02.2026
Строительство газопровода на юго-западе Москвы завершено
Строительство газопровода на юго-западе Москвы завершено более чем наполовину, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. | 02.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Строительство газопровода на юго-западе Москвы завершено более чем наполовину, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На юго-западе столицы ведется строительство газопровода высокого давления. Его прокладывают на участке от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского. Работы выполняют специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках программы по развитию и модернизации газотранспортной системы. Сейчас готовность объекта составляет уже более 50 процентов", - говорится в сообщении.
По данным портала, работы ведутся с применением современных технологий, позволяющих минимизировать воздействие на транспортную инфраструктуру и экологию.
