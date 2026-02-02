https://1prime.ru/20260202/sud-867106941.html
Суд отправил под домашний арест основателя майнинговой компании BitRiver
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест основателя оператора майнинговых дата-центров и импортера майнингового оборудования в России BitRiver Игоря Рунца, следует из данных картотеки судебных дел.
Ранее Telegram-канала Baza утверждал, что Игоря Рунца - главу майнинговой компании BitRiver - задержали по делу о сокрытии средств от взыскания налогов, его отправили под домашний арест.
"Рунец И.А. (статья 199.2, часть 1)... Об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста... Удовлетворено, 31.01.2026", - говорится в документах.
Отмечается, что решение вступит в силу 4 февраля.
Статья, по которой Рунец отправлен под домашний арест, подразумевает ответственность за сокрытие в крупном размере денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов.
