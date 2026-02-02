Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отправил под домашний арест основателя майнинговой компании BitRiver - 02.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260202/sud-867106941.html
Суд отправил под домашний арест основателя майнинговой компании BitRiver
Суд отправил под домашний арест основателя майнинговой компании BitRiver - 02.02.2026, ПРАЙМ
Суд отправил под домашний арест основателя майнинговой компании BitRiver
Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест основателя оператора майнинговых дата-центров и импортера майнингового оборудования в России... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T03:42+0300
2026-02-02T03:42+0300
россия
финансы
москва
игорь рунец
bitriver
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867106941.jpg?1769992968
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест основателя оператора майнинговых дата-центров и импортера майнингового оборудования в России BitRiver Игоря Рунца, следует из данных картотеки судебных дел. Ранее Telegram-канала Baza утверждал, что Игоря Рунца - главу майнинговой компании BitRiver - задержали по делу о сокрытии средств от взыскания налогов, его отправили под домашний арест. "Рунец И.А. (статья 199.2, часть 1)... Об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста... Удовлетворено, 31.01.2026", - говорится в документах. Отмечается, что решение вступит в силу 4 февраля. Статья, по которой Рунец отправлен под домашний арест, подразумевает ответственность за сокрытие в крупном размере денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, москва, игорь рунец, bitriver
РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, Игорь Рунец, BitRiver
03:42 02.02.2026
 
Суд отправил под домашний арест основателя майнинговой компании BitRiver

Суд в Москве отправил под домашний арест основателя BitRiver Игоря Рунца

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест основателя оператора майнинговых дата-центров и импортера майнингового оборудования в России BitRiver Игоря Рунца, следует из данных картотеки судебных дел.
Ранее Telegram-канала Baza утверждал, что Игоря Рунца - главу майнинговой компании BitRiver - задержали по делу о сокрытии средств от взыскания налогов, его отправили под домашний арест.
"Рунец И.А. (статья 199.2, часть 1)... Об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста... Удовлетворено, 31.01.2026", - говорится в документах.
Отмечается, что решение вступит в силу 4 февраля.
Статья, по которой Рунец отправлен под домашний арест, подразумевает ответственность за сокрытие в крупном размере денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов.
 
РОССИЯФинансыМОСКВАИгорь РунецBitRiver
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала