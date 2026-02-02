Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У экс-замглавы Дмитровского округа изъяли недвижимость и машины - 02.02.2026
https://1prime.ru/20260202/sud-867125632.html











МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Суд отобрал недвижимость и машины на 65 миллионов рублей у экс-замглавы Дмитровского округа Подмосковья Алексея Ионова, обвиняемого в получении взятки, сообщает региональная прокуратура. "Прокуратура Московской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в отношении бывшего заместителя главы Дмитровского городского округа Алексея Ионова... В этой связи прокуратура области в судебном порядке потребовала обратить имущество экс-чиновника и аффилированных с ним лиц в доход государства. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме, в доход Российской Федерации обращено имущество общей стоимостью 65 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Отмечается, что на денежные средства, законность происхождения которых члены семьи подтвердить не смогли, были приобретены три квартиры в жилом комплексе в Бутырском районе Москвы, два машино-места на паркинге, одно нежилое помещение и два автомобиля. В сентябре 2025 года Ионов уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия, добавила прокуратура. Как ранее заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела, чиновник частично признал вину, за получение взятки в особо крупном размере ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. По делу также проходят начальник отдела рекламы МКУ "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" Сергей Зыков и два сотрудника оператора рекламы. В зависимости от роли им вменяется дача или получение взятки в особо крупном размере.




16:52 02.02.2026
 
У экс-замглавы Дмитровского округа изъяли недвижимость и машины

Суд отобрал имущество на 65 млн руб у экс-замглавы Дмитровского округа Подмосковья

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Верховный суд Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Суд отобрал недвижимость и машины на 65 миллионов рублей у экс-замглавы Дмитровского округа Подмосковья Алексея Ионова, обвиняемого в получении взятки, сообщает региональная прокуратура.
"Прокуратура Московской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в отношении бывшего заместителя главы Дмитровского городского округа Алексея Ионова... В этой связи прокуратура области в судебном порядке потребовала обратить имущество экс-чиновника и аффилированных с ним лиц в доход государства. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме, в доход Российской Федерации обращено имущество общей стоимостью 65 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что на денежные средства, законность происхождения которых члены семьи подтвердить не смогли, были приобретены три квартиры в жилом комплексе в Бутырском районе Москвы, два машино-места на паркинге, одно нежилое помещение и два автомобиля.
В сентябре 2025 года Ионов уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия, добавила прокуратура.
Как ранее заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела, чиновник частично признал вину, за получение взятки в особо крупном размере ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. По делу также проходят начальник отдела рекламы МКУ "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" Сергей Зыков и два сотрудника оператора рекламы. В зависимости от роли им вменяется дача или получение взятки в особо крупном размере.
 

 
 
