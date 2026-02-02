https://1prime.ru/20260202/sud-867125632.html
У экс-замглавы Дмитровского округа изъяли недвижимость и машины
У экс-замглавы Дмитровского округа изъяли недвижимость и машины - 02.02.2026, ПРАЙМ
У экс-замглавы Дмитровского округа изъяли недвижимость и машины
Суд отобрал недвижимость и машины на 65 миллионов рублей у экс-замглавы Дмитровского округа Подмосковья Алексея Ионова, обвиняемого в получении взятки, сообщает | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T16:52+0300
2026-02-02T16:52+0300
2026-02-02T16:52+0300
недвижимость
общество
московская область
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Суд отобрал недвижимость и машины на 65 миллионов рублей у экс-замглавы Дмитровского округа Подмосковья Алексея Ионова, обвиняемого в получении взятки, сообщает региональная прокуратура. "Прокуратура Московской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в отношении бывшего заместителя главы Дмитровского городского округа Алексея Ионова... В этой связи прокуратура области в судебном порядке потребовала обратить имущество экс-чиновника и аффилированных с ним лиц в доход государства. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме, в доход Российской Федерации обращено имущество общей стоимостью 65 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Отмечается, что на денежные средства, законность происхождения которых члены семьи подтвердить не смогли, были приобретены три квартиры в жилом комплексе в Бутырском районе Москвы, два машино-места на паркинге, одно нежилое помещение и два автомобиля. В сентябре 2025 года Ионов уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия, добавила прокуратура. Как ранее заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела, чиновник частично признал вину, за получение взятки в особо крупном размере ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. По делу также проходят начальник отдела рекламы МКУ "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" Сергей Зыков и два сотрудника оператора рекламы. В зависимости от роли им вменяется дача или получение взятки в особо крупном размере.
московская область
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5c40d4e41851d10da1faaa0566b862c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, общество , московская область, москва
Недвижимость, Общество , Московская область, МОСКВА
У экс-замглавы Дмитровского округа изъяли недвижимость и машины
Суд отобрал имущество на 65 млн руб у экс-замглавы Дмитровского округа Подмосковья
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Суд отобрал недвижимость и машины на 65 миллионов рублей у экс-замглавы Дмитровского округа Подмосковья Алексея Ионова, обвиняемого в получении взятки, сообщает региональная прокуратура.
"Прокуратура Московской области
провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в отношении бывшего заместителя главы Дмитровского городского округа Алексея Ионова... В этой связи прокуратура области в судебном порядке потребовала обратить имущество экс-чиновника и аффилированных с ним лиц в доход государства. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме, в доход Российской Федерации обращено имущество общей стоимостью 65 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале
.
Отмечается, что на денежные средства, законность происхождения которых члены семьи подтвердить не смогли, были приобретены три квартиры в жилом комплексе в Бутырском районе Москвы
, два машино-места на паркинге, одно нежилое помещение и два автомобиля.
В сентябре 2025 года Ионов уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия, добавила прокуратура.
Как ранее заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела, чиновник частично признал вину, за получение взятки в особо крупном размере ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. По делу также проходят начальник отдела рекламы МКУ "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" Сергей Зыков и два сотрудника оператора рекламы. В зависимости от роли им вменяется дача или получение взятки в особо крупном размере.