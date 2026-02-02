https://1prime.ru/20260202/sud-867130267.html
Суд в Лондоне признал капитана Solong виновным в непредумышленном убийстве
ЛОНДОН, 2 фев - ПРАЙМ. Суд в Лондоне счел российского капитана контейнеровоза Solong Владимира Мотина виновным в непредумышленном убийстве по грубой халатности в связи со столкновением судна с танкером у берегов Британии, сообщает телеканал Sky News. "Владимир Мотин был признан виновным в непредумышленном убийстве по грубой халатности после того, как его контейнеровоз Solong столкнулся с американским нефтяным танкером Stena Immaculate, стоявшим на якоре", - передает телеканал. В январе адвокат Мотина Джеймс Леонард заявил, что сухогруз не поддавался управлению перед случившимся. Сам Мотин отверг обвинения и отметил, что не знал, что в носовой части контейнеровоза находился человек, которого при столкновении выбросило за борт. Однако капитан заявил, что допустил ошибку, пытаясь переключиться на ручное управление, и не понял, что автопилот все еще включен. По версии обвинения, столкновения можно было избежать, а Мотин бездействовал вместо того, чтобы управлять судном. Судья ранее отметил, что российского капитана судят в Великобритании, так как столкновение произошло в британских водах. В марте 2025 года танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих судах вспыхнул пожар, власти провели спасательную операцию. На берег были доставлены 36 моряков из двух экипажей. Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды судна числится пропавшим. Власти Британии позднее заявили, что пропавший моряк, скорее всего, погиб. По информации Королевской прокурорской службы Великобритании, речь идет о филиппинском моряке Марке Анджело Перниа. Посольство РФ сообщало, что на борту контейнеровоза Solong находились пять россиян, среди которых был задержанный капитан судна. По информации дипмиссии, члены экипажа из числа российских граждан живы, они не пострадали. Российскому капитану в связи с обвинениями был предоставлен адвокат, посольство находится на связи с британскими компетентными органами. Судоходная компания Crowley сообщала, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1. Судно перевозило 220 тысяч баррелей авиатоплива. Компания-владелец грузового судна Ernst Russ сообщала, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия.
