"Яндекс" объяснил, когда лучше вызывать такси этим вечером в Москве
2026-02-02T15:20+0300
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. "Яндекс Такси" вечером в понедельник ожидает очередного скачка спроса на поездки по Москве из-за сильного похолодания, компания рекомендует уезжать на такси в районе 17.00 или после 20.00, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". Накануне ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что температура воздуха ночью в столице опустилась до минус 21,8 градуса при климатической ночной норме февраля минус 11,1 градуса. Он подчеркнул, что аномальные морозы сохранятся в Московском регионе до пятницы включительно. "В вечерний час пик сегодня также ожидаются скачки спроса на такси. При нехватке свободных водителей на возросшее число заказов автоматически появляется повышающий коэффициент и влияет на цену поездки. Базовые тарифы сервиса не меняются в морозы. Рекомендуем выезжать раньше начала часа пик в районе 17.00 или после 20.00, а также выбирать общественный транспорт", - говорится в сообщении "Яндекс Такси". Там отметили, что утром в понедельник спрос на такси был таким же высоким, как и в дни снегопада на прошлой неделе, а на линию вышло на 3% меньше водителей, чем неделей ранее. "Средний чек на поездки сегодня был на 5% ниже, чем во время снегопадов неделей ранее. Это объясняется тем, что на прошлой неделе сильный снег замедлял скорость движения и ухудшал общую видимость на дорогах. Если же сравнивать с обычным понедельником без осадков, то длительность поездок сегодня увеличилась на 5%", - добавили в компании.
